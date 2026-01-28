Po ulicach Przemyśla spacerował emu! Mieszkańcy przecierali oczy ze zdumienia

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-01-28 10:07

Mieszkańcy Przemyśla nie mogli uwierzyć w to, co widzą. Z niedowierzaniem przecierali oczy. Nie dzik, nie paw ani też nie niedźwiedź. Ulicami miasta spokojnie spacerował sobie… emu! Nielotny ptak pochodzący z Australii zaskoczył swoją obecnością. Niedługo jednak pocieszył się nieograniczoną wolnością.

Po ulicach Przemyśla spacerował emu! Mieszkańcy przecierali oczy ze zdumienia

i

Autor: Miasto Przemyśl/ Facebook
Super Express Google News
  • Mieszkańcy Przemyśla byli świadkami niezwykłego widoku, gdy po ulicach miasta spacerował emu.
  • Nielotny ptak uciekł z transportu i błąkał się po mieście, zaskakując przechodniów.
  • Straż Miejska szybko interweniowała, odławiając emu i zapewniając mu bezpieczne schronienie.
  • Chcesz dowiedzieć się więcej o tym australijskim olbrzymie i jego niezwykłej przygodzie?

Przemyśl. Emu w centrum miasta!

Niecodzienny turysta odwiedził ostatnio Przemyśl. W minioną niedzielę, 25 stycznia, ulicami miasta spacerował emu! O nietypowym zdarzeniu magistrat poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Są tacy, którzy myślą, że u nas po ulicach spacerują białe niedźwiedzie - to nieprawda, ale jak się okazuje Emu jednak można spotkać!” - podaje Miasto Przemyśl.

Jak dodają urzędnicy, ogromny ptak "uciekł niepostrzeżenie z transportu i błąkał się nieco przestraszony po ulicach miasta".

Zbieg niezbyt długo cieszył się wolnością. Jak podaje magistrat, ptak został odłowiony przez Straż Miejską i trafił w bezpieczne miejsce.

Polecany artykuł:

Kwasem w auto i twarz! Wiktoria K. i Anna K. miały zrealizować straszny plan. S…

Kilka słów o emu

Emu to nielotny ptak pochodzący z Australii. Należy do rodziny kazuarowatych. Co ciekawe, jest drugim co do wielkości ptakiem na świecie i może osiągać blisko 2 metry wysokości! Większy od niego jest jedynie struś. Emu biga bardzo szybko. Może osiągać prędkość sięgającą nawet 50 km/h.

Polecany artykuł:

Trzy osoby zginęły, w tym 12-letnia dziewczynka. Wiemy, kim były ofiary tragedi…
Nietypowy znak w Bieszczadach
11 zdjęć
Pojedynek zwierząt w Zoo Wrocław hitem internetu
Sonda
Lubisz spacerować po lasach?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRZEMYŚL
EMU