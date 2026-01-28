Po ulicach Przemyśla spacerował emu! Mieszkańcy przecierali oczy ze zdumienia

Mieszkańcy Przemyśla byli świadkami niezwykłego widoku, gdy po ulicach miasta spacerował emu.

Nielotny ptak uciekł z transportu i błąkał się po mieście, zaskakując przechodniów.

Straż Miejska szybko interweniowała, odławiając emu i zapewniając mu bezpieczne schronienie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym australijskim olbrzymie i jego niezwykłej przygodzie?

Przemyśl. Emu w centrum miasta!

Niecodzienny turysta odwiedził ostatnio Przemyśl. W minioną niedzielę, 25 stycznia, ulicami miasta spacerował emu! O nietypowym zdarzeniu magistrat poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Są tacy, którzy myślą, że u nas po ulicach spacerują białe niedźwiedzie - to nieprawda, ale jak się okazuje Emu jednak można spotkać!” - podaje Miasto Przemyśl.

Jak dodają urzędnicy, ogromny ptak "uciekł niepostrzeżenie z transportu i błąkał się nieco przestraszony po ulicach miasta".

Zbieg niezbyt długo cieszył się wolnością. Jak podaje magistrat, ptak został odłowiony przez Straż Miejską i trafił w bezpieczne miejsce.

Kilka słów o emu

Emu to nielotny ptak pochodzący z Australii. Należy do rodziny kazuarowatych. Co ciekawe, jest drugim co do wielkości ptakiem na świecie i może osiągać blisko 2 metry wysokości! Większy od niego jest jedynie struś. Emu biga bardzo szybko. Może osiągać prędkość sięgającą nawet 50 km/h.

