Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 9 w Głogowie Małopolskim.

W wyniku zderzenia dwóch nissanów zginęła 12-latka i dwie starsze osoby.

Dowiedz się, co spowodowało wypadek i jak postępuje śledztwo w tej sprawie.

Głogów Małopolski. Wśród ofiar śmiertelnego wypadku 12-letnia dziewczynka

Policja w Rzeszowie pod nadzorem prokuratury wyjaśnia przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku w Głogowie Małopolskim, do którego doszło w piątek, 23 stycznia, przed godz. 10. Na ul. Rzeszowskiej, znajdującej się w ciągu drogi krajowej nr 9, zderzyły się dwa osobowe nissany.

- Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że kierujący nissanem qashqai, koloru białego, jadąc w kierunku Kolbuszowej, z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z drugim nissanem - poinformowała Policja Podkarpacka.

Ofiary śmiertelne wypadku to: 12-letnia pasażerka jednego z pojazdów oraz 71-letni kierujący i 70-letnia pasażerka z drugiego. Drugi z kierowców trafił do szpitala z obrażeniami ciała.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.