W piątek, 23 stycznia, przed godziną 10 na ul. Rzeszowskiej w Głogowie Małopolskim doszło do czołowego zderzenia dwóch nissanów.

W wypadku zginęły trzy osoby, a jeden z kierowców został ranny i przewieziony do szpitala.

Droga krajowa nr 9 jest całkowicie zablokowana, a policja kieruje na objazdy przez centrum Głogowa Małopolskiego.

W piątek, 23 stycznia na drodze krajowej nr 9, przebiegającej przez Głogów Małopolski, rozegrał się dramat. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o potwornym wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Na miejsce natychmiast wysłano zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz liczne patrole policji.

Pracujący na miejscu funkcjonariusze policji rozpoczęli żmudne ustalanie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Jak informuje podkarpacka policja, z dotychczasowych ustaleń wynika, że do wypadku doprowadził kierowca białego Nissana Qashqai. Mężczyzna, jadąc w kierunku Kolbuszowej, z niewyjaśnionych na tę chwilę przyczyn, nagle stracił panowanie nad pojazdem. Jego samochód zjechał na sąsiedni pas ruchu i zderzył się czołowo z drugim, prawidłowo jadącym Nissanem.

Niestety, bilans wypadku jest tragiczny. W wyniku odniesionych obrażeń zginęły trzy osoby. Jak podaje policja, ofiary to pasażerka z jednego z pojazdów oraz kierujący i pasażerka z drugiego auta. Czwarty uczestnik zdarzenia, kierowca jednego z Nissanów, z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia przyczyny wypadku. Droga jest zablokowana

W związku z wypadkiem droga krajowa nr 9 w Głogowie Małopolskim została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Policjanci zorganizowali objazdy przez centrum miasta, jednak kierowcy musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. Akcja służb na miejscu może potrwać nawet kilka godzin.

