Kraksa dwóch osobówek na drodze krajowej. Trzy ofiary śmiertelne

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-01-23 12:04

Do ogromnej tragedii doszło w piątek, przed godziną 10, na drodze krajowej nr 9 w Głogowie Małopolskim. Na ulicy Rzeszowskiej zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe marki Nissan. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierowca jednego z aut z nieznanych przyczyn nagle zjechał na sąsiedni pas ruchu, doprowadzając do potężnego zderzenia. Bilans tego dramatycznego zdarzenia jest tragiczny. Na miejscu zginęły trzy osoby, a jedna została ranna i trafiła do szpitala.

  • W piątek, 23 stycznia, przed godziną 10 na ul. Rzeszowskiej w Głogowie Małopolskim doszło do czołowego zderzenia dwóch nissanów.
  • W wypadku zginęły trzy osoby, a jeden z kierowców został ranny i przewieziony do szpitala.
  • Droga krajowa nr 9 jest całkowicie zablokowana, a policja kieruje na objazdy przez centrum Głogowa Małopolskiego.

Makabryczny wypadek w Głogowie Małopolskim. Zginęły trzy osoby, droga jest zablokowana

W piątek, 23 stycznia na drodze krajowej nr 9, przebiegającej przez Głogów Małopolski, rozegrał się dramat. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o potwornym wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Na miejsce natychmiast wysłano zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz liczne patrole policji. 

Pracujący na miejscu funkcjonariusze policji rozpoczęli żmudne ustalanie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Jak informuje podkarpacka policja, z dotychczasowych ustaleń wynika, że do wypadku doprowadził kierowca białego Nissana Qashqai. Mężczyzna, jadąc w kierunku Kolbuszowej, z niewyjaśnionych na tę chwilę przyczyn, nagle stracił panowanie nad pojazdem. Jego samochód zjechał na sąsiedni pas ruchu i zderzył się czołowo z drugim, prawidłowo jadącym Nissanem

Niestety, bilans wypadku jest tragiczny. W wyniku odniesionych obrażeń zginęły trzy osoby. Jak podaje policja, ofiary to pasażerka z jednego z pojazdów oraz kierujący i pasażerka z drugiego auta. Czwarty uczestnik zdarzenia, kierowca jednego z Nissanów, z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

Polecany artykuł:

Miał prawie 3 promile i wiózł całą swoją rodzinę. W samochodzie dzieci w wieku …

Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia przyczyny wypadku. Droga jest zablokowana

W związku z wypadkiem droga krajowa nr 9 w Głogowie Małopolskim została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Policjanci zorganizowali objazdy przez centrum miasta, jednak kierowcy musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. Akcja służb na miejscu może potrwać nawet kilka godzin.

Kraksa dwóch osobówek na drodze krajowej. Trzy ofiary śmiertelne
3 zdjęcia
Super Express Google News
Sonda
Czujesz się bezpieczny na polskich drogach?
Pokój Zbrodni - Mariusz B. zabił księdza, tancerza i rodzinę kochanki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK ŚMIERTELNY
KRAKSA
PODKARPACKA POLICJA