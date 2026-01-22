Miał prawie 3 promile i wiózł całą swoją rodzinę. W samochodzie dzieci w wieku 6 i 11 lat

W Bieszczadach doszło do zatrważającego incydentu z udziałem pijanego kierowcy.

Mężczyzna, mając blisko 3 promile alkoholu, przewoził w samochodzie swoją rodzinę, w tym dwoje małych dzieci.

Jakie konsekwencje czekają nieodpowiedzialnego kierowcę?

Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 14:00. Dyżurny ustrzyckiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwym kierowcy, który może stwarzać zagrożenie na drodze. Na miejsce natychmiast skierowano patrol ruchu drogowego.

Bieszczady: Pijany kierowca skody zatrzymany w Krościenku

Policjanci zauważyli skodę w Krościenku, której numery rejestracyjne odpowiadały tym podanym w zgłoszeniu. Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli drogowej.

- Podczas interwencji mundurowi potwierdzili zgłoszenie. Okazało się, że kierujący skodą, 39-letni mieszkaniec powiatu bieszczadzkiego, był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile alkoholu w jego organizmie – informuje policja.

W pojeździe oprócz kierowcy znajdowała się także jego żona, ojciec oraz dwoje dzieci w wieku 6 i 11 lat.

Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a pojazd został przekazany trzeźwej żonie. Mężczyzna odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi mu teraz do 3 lat więzienia.

Apel policji: Rozsądek i odpowiedzialność na drodze to podstawa!

Policja apeluje o rozsądek i odpowiedzialność na drodze. „Nietrzeźwy kierujący stanowi ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza gdy w pojeździe znajdują się dzieci” – podkreślają funkcjonariusze.

