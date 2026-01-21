W Wołkowyi doszło do dramatycznego wypadku drogowego z udziałem 4-letniego chłopca.

Dziecko doznało poważnych obrażeń głowy i kręgosłupa.

Ojciec chłopca, kierujący pojazdem, nie posiadał uprawnień i miał sądowy zakaz prowadzenia.

Wołkowyja: Poważny wypadek. Ranne 4-letnie dziecko

Do zdarzenia doszło we wtorek (20 stycznia 2026) przed godziną 9:00 w Wołkowyi, w gminie Solina. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 36-letni kierowca Volkswagena Golfa, jadąc przez skrzyżowanie, nie zauważył zaparkowanego na poboczu pojazdu służb porządkowych i uderzył w jego tył.

Mężczyzna, na przednim fotelu pojazdu przewoził 4-letniego syna, który najprawdopodobniej nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, nie siedział też w foteliku, który podczas zdarzenia znajdował się na tylnej kanapie - informuje policja.

4-latek z poważnymi obrażeniami. Co grozi ojcu rannego dziecka?

W wyniku zderzenia, 4-letni chłopiec doznał poważnych obrażeń, w tym głowy i kręgosłupa. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował dziecko do szpitala w Rzeszowie.

Policjanci ustalili, że 36-letni kierowca Volkswagena nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, ponieważ miał orzeczony sądowy zakaz. W chwili wypadku mężczyzna był trzeźwy.

Sprawą zajęła się policja, która prowadzi dalsze czynności w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności wypadku. Za spowodowanie wypadku drogowego, w którym poszkodowany został 4-letni chłopiec, kierowcy grozi surowa kara. Dodatkowo, odpowie on za kierowanie pojazdem bez uprawnień, co jest przestępstwem.

Źródło: KPP Lesko