Dość drwin z osób, które trzymają ubrania na krzesłach! Naukowcy: to nie bałaganiarstwo

Góra ubrań na krześle to nie bałagan, a świadomy system ułatwiający życie, powiązany z inteligencją.

Odkładanie ubrań "na jeden dzień" to sposób na zarządzanie energią i brakiem miejsca w szafie.

Badania sugerują, że twórczy nieład sprzyja kreatywności i wysokiej inteligencji.

Zatem, czy Twój "bałagan" to przejaw geniuszu? Sprawdź, co mówią naukowcy!

Odkładasz ubrania na krzesło? To nie bałaganiarstwo - to styl życia

Też to znasz? Ubrania rosnące niczym Mount Everest na krześle? Wbrew pozorom okazuje się, że nie jest to objaw lenistwa i problemów z utrzymaniem porządku, a logistyczny system ułatwiający życie. Jak wynika z najnowszych badań opublikowanych w "Cerebral Cortex" elastyczność i zmiany w codziennym zachowaniu mogą być powiązane z inteligencją. Badania wskazują, że osoby, które wypracowały sobie system odkładania ubrań potrafią poprawnie zarządzać własną energię i tworzyć logiczne systemy ułatwiające życie. W końcu ubrania składane na krześle nie znajdują się tam bez przyczyny. Są one najczęściej zbyt znoszone, aby wkładać je znów do szafy, ale jednocześnie zbyt czyste na pranie. Choć dla innych tego rodzaju system może kojarzyć się jedynie z bałaganem to w głowach wielu osób jest on logiczne sensowny i wytłumaczalny. W końcu w naszej codziennej przestrzeni brakuje miejsce na "jednodniowe" ubrania, które jeszcze zostaną wykorzystane na następny dzień.

Inteligencja wzrasta w nieładzie?

Wiele badań wskazuje, że osoby mogące uchodzić za bałaganiarzy bardzo często charakteryzuje wysoka inteligencja oraz kreatywność. Oczywiście nie mówimy tutaj o ogromnych zaniedbaniach i wszechobecnym brudzie ale o pewnego rodzaju kreatywnym zarządzaniu przestrzenią. Twórczy nieład potrafi pobudzać wyobraźnię i pomaga utrzymać umysł w stanie kreatywnej zabawy. Badania opublikowane w "Psychological Science" wykazały, że artystyczna kreatywność rozkwita w środowisku, które nie jest uporządkowane. Luz i nieogarnięta przestań dają możliwość do lepszej ekspresji oraz wyrażanie siebie. Osoby inteligentne, przekonane o własnej wartości nie muszą udowadniać jej poprzez idealny porządek w domu.