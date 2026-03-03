Zbliża się termin ważnego nawożenia porzeczek. Zrób to, a porzeczki całe będą w owocach. Domowy nawóz, który pogrubia pędy i zwiększa owocowanie. Nawożenie porzeczki

Marzec to w kalendarzu ogrodników miesiąc intensywnych przygotowań. W tym czasie szczególnie należy zadbać o krzewy owocowe, które często wymagają cięcia, a także odżywienia po zimie. W przypadku krzewów porzeczki pierwsze w sezonie nawożenie ma szczególne znaczenie. Nie tylko wzmacnia krzew przed sezonem wegetacji, ale także wpływa na obfitość zbiorów. W marcu podlewaj tym porzeczki, a będą owocowały jak nigdy wcześniej.

Jak pielęgnować porzeczki na wiosnę?

Porzeczka to obok borówki amerykańskiej najpopularniejszy krzew owocowy w Polsce. Można ją spotkać praktycznie wszędzie. Doskonale radzi sobie w naszym klimacie, a dodatkowo ma niewielkie wymagania. Owoce porzeczki cenioną są z uwagi na swoje walory smakowe oraz prozdrowotne właściwości. Porzeczka zawiera duże ilości witaminy C, która poprawia odporność, działa przeciwstarzeniowo i wspomaga produkcję kolagenu. Dodatkowo owoce porzeczki zawierają antyoksydanty, działają przeciwzapalnie i obniżają poziom cholesterolu. 

Uprawa porzeczki w ogrodzie nie jest skomplikowana. Jak w przypadku wszystkich krzewów owocowych wczesna wiosna to kluczowy czas, aby zadbać o późniejsze zbiory. Niezależnie, czy masz w ogrodzie porzeczki czerwone lub czarne, a nawet mniej znane odmiany jak białe, musisz wykonać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne. Wiosną skupiają się one przede wszystkim na wzmocnieniu krzewu. W przypadku porzeczki wczesną wiosną wykonywane jest cięcie pędów oraz nawożenia. To dwa kluczowe zabiegi dla prawidłowego kwitnienia oraz owocowania. 

Porzeczki najlepiej rosną w przepuszczalnej i bogatej w próchnicę glebie. Sadzi się je wiosną lub jesienią, a najważniejszym elementem codziennej pielęgnacji jest podlewanie. Porzeczki potrzebuję stale wilgotnego podłoża. Ogrodnicy polecają, by wokół korzeni rozsypywać warstwę ściółki, która będzie przeciwdziałać utracie wody. 

W marcu podlewaj tym porzeczki. Nawóz, który zwiększa owocowanie

Wiosenne nawożenie ustawia praktycznie cały sezon wegetacji. O tej porze roku należy stosować bogate, wieloskładnikowe nawozy. Wzmacniają one układ korzeniowo-łodygowy, a także stymulują wzrost oraz kwitnienie. W przypadku porzeczki bardzo często zalecane jest nawożenie obornikiem granulowany. Działa on niczym podwójna dawka odżywki i intensyfikuje plony w przyszłości. Dostarcza niezbędnego azotu, potasu i fosforu, a także wzbogaca glebę w próchnicę. Stosowanie obornika granulowanego od nawożenia porzeczki jest bardzo proste. Wystarczy wymieszać 1 obornika z 10 litrami wody i odstawić na kilka dni. Gdy roztwór będzie gęsty i mętny można nim podlewać krzewy porzeczek. 

Innym sposobem na wiosenne nawożenie porzeczek są drożdże. Wspomagają one procesy rozrostu roślin, a także chronią przed atakami szkodników oraz chorób grzybowych. W wiadrze rozpuść 100 gramów świeżych drożdży, dodaj pół szklaki cukru oraz 10 litrów wody. Całość wymieszaj, przykryj gazą i odstaw na minimum 1 dobę. Po tym czasie nawóz jest gotowy do użycia. 

Jak przycinać porzeczkę na wiosnę? 

Wiosenne cięcie porzeczek to kluczowy zabieg, który wpływa na obfitość plonów i zdrowie krzewu. Przeprowadza się je zazwyczaj w marcu, zanim pąki zaczną intensywnie rozwijać się.

  • Porzeczka czarna: Cięcie porzeczki czarnej polega głównie na usuwaniu najstarszych, 4-5 letnich pędów, które słabo owocują. Zostawiamy około 10-12 najsilniejszych pędów – zarówno młodych, jednorocznych, jak i dwu- i trzyletnich. Pędy rosnące do środka krzewu lub krzyżujące się również należy usunąć, aby zapewnić lepsze przewietrzanie i dostęp światła.
  • Porzeczka czerwona i biała: W przypadku porzeczek czerwonych i białych cięcie jest nieco inne. Te odmiany najlepiej owocują na pędach dwu- i trzyletnich. Usuwamy przede wszystkim pędy najstarsze (powyżej 5-6 lat), uszkodzone, chore oraz te, które zagęszczają krzew. Skracamy również pędy boczne do 2-3 pąków, co stymuluje krzew do wytwarzania pędów owoconośnych. Docelowo krzew powinien mieć 8-10 silnych pędów głównych.

