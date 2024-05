Rozgniatam 100 g tego i mieszam z 5 l wody. W czerwcu obficie pryskam sadzonki malin i truskawek. Naturalny oprysk na szarą pleśń. Najlepszy sposób na grzybowe choroby roślin

Odkąd podlewam tym swoją surfinię na balkonie, kwitną jak szalone. Kolorowy dywan kwiatów cieszy moje oko. Domowy nawóz do surfinii

Czy jest szara pleśń i dlaczego jest niebezpieczna?

Szata pleśń to stara i znana choroba roślin. Mimo tego, nie za bardzo wiadomo, skąd się bierze. Jedną z teorii jest obecność patogenów, które przy normalnych warunkach są pożyteczne, jednak gdy dochodzi do rozwoju zarodników i grzybów atakuje on większe części roślin. Szara pleśń często atakuje opadłe liście i owoce. Grzyb przenosi się w glebę i jest roznoszony dalej. Rozwojowi szarej pleśni sprzyjają wysokie temperatury, wilgotność powietrza powyżej 80 proc. oraz niedostateczna ilość światła i tlenu.

Szara pleśń najczęściej zaczyna się od żółtych plam na liściach, które zwężają się w kierunku środka blaszki. W następnej kolejności pojawiają się brązowe plamy na łodygach, a cała roślina pokrywa się szarym nalotem. Pył ten łatwo roznosi się na inne rośliny i w ten sposób patogen jest przenoszony. Szara pleśń może doprowadzić do całkowitego zniszczenia plonów i obumarcia wielu roślin. Najczęściej atakuje na maliny, porzeczki, sałatę, a także róże oraz cyklameny. Zdarza się także, że szara pleśń pokrywa zioła takie jak majeranek oraz estragon.

Rozgniatam i mieszam z wodą. Robię oprysk na maliny i truskawki, który chroni przed szarą pleśnią

Aby zabezpieczyć rośliny przed szara pleśnią świetnie sprawdzą się domowe opryski. Jednym ze skuteczniejszych jest wywar z czosnku. Rozgnieć 100 g obranego czosnku i zalej go 5 l wody. Całość odstaw na na ok. 4 dni. Codziennie mieszaj roztwór. Tak przygotowaną mieszankę opryskaj obficie maliny oraz inne rośliny. Jeżeli choroba już zaatakowała sięgnij po chemiczne środki. Za najskuteczniejsze uznaje się te, które w swoim składzie mają potageny grzybów Pythium oligandrum. Szybko rozprawiają się one z szarą pleśnią.

