i Autor: KPP Września

To nie koniec wybryków!

Pieszy zaatakował auto głową i uciekł! Jest wideo

Zofia Dąbrowska | Policja 16:20

O co mu chodziło?! Tego nie wie nawet Policja z Wrześni. Jedno jest pewne - młody mężczyzna widząc samochód, który przepuszczał go na przejściu dla pieszych postanowił zaatakować go własną głową. Z impetem uderzył własnym czołem w przednią szybę Fiata, uszkadzając ją. Został zatrzymany i okazało się, że to nie jedyne jego przewinienie.