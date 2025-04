Bestialstwo! Podrzucał bezbronne szczeniaki przez płot. Trwają poszukiwania sprawcy

Tak wyglądał Poznań w czasach PRL-u. Kultowe miejsca do dziś są wspominane z nostalgią

Podrzucał szczeniaki przez płot. Szok w Jankowie i Niechanowie

Wszystko nagrały kamery domowego monitoringu. Pod dom, nocą, podjeżdża samochód. Nie wyłącza świateł, otwierają się drzwi i kierowca z pełnymi rękami podbiega do bramy. Staje na palcach i przez ogrodzenie… wrzuca szczeniaka na posesję. Szybko odwraca się się i biegnie do auta, odjeżdżając sprzed domu.

Zobacz: Dziewczynka rzucała kotem, matka nagrywała. Teraz kobieta boi się o życie swoje i córki

Ten proceder powtórzył się potem jeszcze kilka razy. Najwyraźniej ktoś pozbywał się całego miotu. Najpierw ktoś podrzucił szczeniaki na prywatne posesje w Jankowie i Jankowie Dolnym pod Gnieznem. Szybko okazało się, że psy z tego samego miotu podrzucono też na posesję w rejonie Niechanowa, Kaliny oraz w miejscowości Wierzbiczany.

Pracownicy Schroniska dla Zwierząt, do którego trafiły maluchy, apelują do wszystkich osób, które być może widziały całą sytuację lub zauważyły coś podejrzanego, o kontakt 48 61 424 58 65 lub przez stronę społecznościową. Podrzucanie zwierząt to wykroczenie zagrożone karą grzywny lub aresztu.

Psie piękności opanowały Bydgoszcz! Za nami Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.