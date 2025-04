i Autor: Archiwum

Lądował śmigłowiec LPR

Wypadek w bazie wojskowej w Powidzu. Młoda żołnierka trafiła do szpitala

23-letnia żołnierka z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach trafiła do szpitala po upadku z wysokości trzech metrów. Do wypadku doszło podczas ćwiczeń na terenie bazy wojskowej w Powidzu (woj. wielkopolskie). Kobieta spadła na twarz, tracąc przytomność. Do placówki medycznej zabrał ją śmigłowiec ratowniczy LPR.