Zabójstwo w Poznaniu. Natalia S. z zarzutem

Do tragicznego zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu, w jednym z mieszkań przy ulicy Rybaki w Poznaniu. 35-letnia Natalia S. w trakcie sprzeczki z 30-letnim partnerem zadała mu kilka ciosów nożem, które okazały się śmiertelne. Kobieta usłyszała zarzut zabójstwa, za co grozi jej nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

Podejrzana twierdzi, że niewiele pamięta

Natalia S. przyznała się do zabójstwa, ale twierdzi, że nie pamięta większości wydarzeń z feralnego wieczoru. Tłumaczy to stanem upojenia alkoholowego.

- Podejrzana - według ustaleń śledztwa - wielokrotnie zadawała ciosy nożem, doprowadziła do powstania u mężczyzny licznych ran klatki piersiowej. Przyznawała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa, ale wskazała, że nie pamięta większości przebiegu zdarzenia. Powiedziała również, że pokłóciła się z pokrzywdzonym i ugodziła go nożem - poinformował na antenie Radia Poznań rzecznik Prokuratury Okręgowej Łukasz Wawrzyniak.

Kłótnia na imprezie przyczyną tragedii?

Śledztwo wykazało, że do sprzeczki doszło podczas spotkania towarzyskiego, w którym uczestniczyła jeszcze jedna osoba. To właśnie ten mężczyzna wezwał służby ratunkowe po zauważeniu poważnych obrażeń u 30-latka.

Sprawę nadzoruje Prokuratura w Poznaniu. Śledczy prowadzą intensywne dochodzenie, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej tragedii

Obecnie trwa analiza dowodów oraz przesłuchania świadków, które mają pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu wydarzeń.

