Awantura domowa z udziałem mistrza olimpijskiego. Szymon Ziółkowski spędził noc na komisariacie

- Z informacji przekazanych przez policjantów Komisariatu Policji w Swarzędzu wynika, że jedna ze zgłoszonych, przeprowadzanych wczoraj interwencji (7 kwietnia - przyp. red.), dotyczyła awantury domowej, po której mężczyzna będący pod wpływem alkoholu został przewieziony do komisariatu w celu wytrzeźwienia. To wszystko co na ten moment możemy powiedzieć w tej sprawie - powiedziała mł. asp. Anna Klój.