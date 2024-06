Mieszam wodę, przyprawy i to! Co wieczór w czerwcu podlewam tym swoje róże. Oprysk na róże, po którym żadne choroby i szkodniki nie będą problemem! Naturalny oprysk na róże

Jak wygląda dziś poziom edukacji na temat dojrzewania w polskich szkołach? Wiadomo. Często nijak. Możemy sobie wyobrazić, jaki byłby poziom wiedzy wszystkich, którzy matematyki, historii czy chemii uczyliby się sami, bez pomocy szkoły czy rodziców? I sami szukali informacji w Internecie lub u kolegów? Z edukacją o dojrzewaniu tak właśnie jest! Milion pytań, milion barier – i po stronie tych, którzy dojrzewają, i rodziców, których w sumie nikt mądrze nie nauczył, jak o tym rozmawiać. Tabu, wstyd oraz infantylny lub czysto medyczny język, nie pomagają. A życie toczy się dalej. Jaki kolor powinna mieć krew z miesiączki? Co zrobić, kiedy strasznie się pocę? Mam nierówne piersi. Czy to normalne, że penis się odchyla? Pryszcze – wyciskać czy nie? Nie jest jasne skąd brać wiedzę, nie wiadomo co jest ok. Chcemy tę chorą sytuację naprawić! Dlatego właśnie powstało Cześć Ciało – Fundacja i bezpieczna przestrzeń w Internecie, w której kilkunastu lekarzy i ekspertów — pediatrów, dermatologów, ginekologów, urologów, dietetyków i psychologów — w krótkich, prostych filmikach odpowiada na masę pytań, które nurtują wszystkich zainteresowanych. To opcja i dla tych, którzy dojrzewają, i dla rodziców, starszego rodzeństwa czy opiekunów, którzy chcą im podpowiedzieć coś sensownego. Jak to działa? U nas mówią tylko eksperci. Gdzie? Na stronie www i edukacyjnych kanałach social media. Kiedy? Już! Chodźcie! Cześć Ciało! Ciała prawda o dojrzewaniu.

Jak to dziś działa? Błędne koło

Dojrzewanie to nie jest „jakiś przedmiot” ani „jakiś temat”. To wyjątkowo ważny moment, często najtrudniejszy, w życiu każdego z nas. Jak wygląda sytuacja w polskich szkołach — wiadomo. Niby wszystko w porządku, bo jest WDŻ, problem polega jednak na tym, że brakuje wykwalifikowanego personelu, dopasowania treści do realnych potrzeb osób w okresie dojrzewania oraz ciekawej i angażującej formy przekazu. Wychowawcy nie są dobrze szkoleni, a psychologów po prostu brakuje – w wielu polskich gminach nie ma ani jednego psychologa szkolnego, w innych jeden jest zatrudniony np. w pięciu szkołach, więc w każdej z nich drzwi swojego gabinetu otwiera przed uczniami np. tylko raz w tygodniu.

Nasze dzieci nie mają nie tylko wiedzy, ale i potrzebnego wsparcia. Tematy najważniejsze, bo dotykające każdego w szczególnie wrażliwej chwili, gdy zmienia się wszystko – wygląd, zapach, samopoczucie, skóra - toną w morzu tabu, obaw i wstydu. A do tego politycznych awantur i chaosu w szkolnictwie. Do tego dodajmy naturalne zagubienie samych dojrzewających i olbrzymie bariery, które pokolenie rodziców, a także nauczycieli, niesie jako swój bagaż z okresu dorastania, kiedy o cielesności sensownie nie rozmawiało się wcale.

Efekt? Młodzi żyją w dysonansie: ich ciało się zmienia, więc chcą o nim rozmawiać. Co robią, nie mając wsparcia ze strony dorosłych? Sięgają do Internetu. Gdzie nie istniało dotąd jedno bezpieczne, stworzone z myślą o nich

– odpowiedzialnie, przez ekspertów, merytorycznie i w sposób przystępny - miejsce, z którego mogliby czerpać łatwo wiedzę. Przykład? Z badań przeprowadzonych wśród nastolatek na temat miesiączki wynika, że prawie co druga osoba w Polsce nie rozmawiała o miesiączce w domu rodzinnym, a 77% badanych dziewczynek szukało informacji o okresie w Internecie.1 Osobna sprawa - dzieci często za wcześnie trafiają na strony lub kanały, które ciało traktują wyłącznie z perspektywy seksualnej, kompletnie nieodpowiedniej dla ich wieku i rozwoju, co źle wpływa na ich rozwój psychiczny, seksualny oraz postrzeganie własnego ciała. Źródło numer dwa – koledzy. Ich podpowiedzi i wiedza też rzadko pochodzą ze sprawdzonych i merytorycznych źródeł. Powstaje błędne koło.

Nie pomaga sam język i stare szablony myślenia o rozmowach o ciele. Język opisujący dojrzewanie jest nieoswojony. Istnieje język medyczny, erotyczny, infantylizujący, ale żaden z nich nie jest na tyle neutralny, żeby dać komfort potrzebny do rozmowy. Przez ten lingwistyczny dyskomfort omijamy ważne tematy. Uciekamy w eufemizmy. A rzeczy bez swoich nazw równie dobrze mogłyby nie istnieć…

Jak chcemy odpowiedzieć na to wyzwanie?

Fundacja Cześć Ciało powstała po to, by zapewnić wszystkim w okresie dojrzewania powszechny dostęp do rzetelnej, dobrze podanej wiedzy – tak, by mogli kształtować jedną z kluczowych umiejętności XXI wieku – samoświadomość. Po to, aby lepiej rozumieć siebie, swoje potrzeby i otaczający ich świat. Zbudowaliśmy wielką bazę wiedzy i digitalową platformę, która będzie kompleksowym i przyjaznym przewodnikiem po dojrzewaniu. Posługującym się językiem, który jest zrozumiały i odczarowuje, zamiast zawstydzać.

Po pierwsze: dostępność. Cześć Ciało to unikalne połączenie przystępnej formy z ekspercką wiedzą — wszystkie treści są przygotowywane we współpracy z ekspertami w formie krótkich, atrakcyjnych wizualnie materiałów video i infografik. Jesteśmy aktywni w social mediach: TikTok, Instagram, YouTube.

Po drugie: u nas mówią tylko eksperci. Materiały edukacyjne, które znajdują się na kanałach Cześć Ciało, przygotowane zostały przez kilkunastu lekarzy i specjalistów – pediatrów, dermatologów, ginekologów, urologów, dietetyków czy psychologów. W krótkich, prostych filmikach odpowiadają na masę pytań, które pojawiają się na co dzień w ich rozmowach z pacjentami. Jaki kolor powinna mieć krew z miesiączki? Co zrobić, kiedy strasznie się pocę? Czy to normalne, że penis się odchyla? Pryszcze – wyciskać czy nie? Mam napady złości – to normalne?

Materiały Cześć Ciało podzielone są na 7 sekcji: budowa i różne wydzieliny naszych ciał; dojrzewanie – pomocnik przetrwania; pryszcze i pielęgnacja; miesiączka, okres, menstruacja wszystko wokół niej; nasze emocje i nastroje; odżywianie i używki; gwiazdy też dojrzewają. Po więcej wiedzy przekierowujemy do HUB-u edukacyjnego – biblioteki filmów na naszych kanałach social media i już niebawem na stronę www. Kolejnym krokiem będą zapowiadane live’y z ekspertami.

Po trzecie: normalizujemy język rozmowy o ciele i dojrzewaniu. Kiedy uczymy się języka, zaczynamy od przywitania. To start rozmowy. Tak zaczyna się każda relacja. Dojrzewanie to moment przejścia, który wymaga nowej relacji z ciałem. Ze swoim ciałem. Albo z ciałem twojego dziecka. Dlatego my zaczynamy od cześć. CZEŚĆ CIAŁO! CIAŁA PRAWDA O DOJRZEWANIU. Chcemy, żeby „penis”, „podpaska” czy „okres” przychodziły nam w rozmowie tak łatwo, jak „cześć”. Dlatego wracamy do podstawowych nazw i wprowadzamy je w prostych zdaniach. Pokazujemy, że te słowa są neutralne, opisowe. Dorosłych oduczamy nabytych wcześniej mitów i skojarzeń. Zwyczajnie o tym, co ważne.Po czwarte: wiemy, że najbardziej ufa się prawdziwym ludziom i prawdziwym historiom. A dla młodych punktem odniesienia są ich rówieśnicy lub ludzie, których podziwiają. Dlatego do rozmawiania o Cześć Ciało zaprosiliśmy też kilkadziesiąt gwiazd – podzielili się z nami swoimi doświadczeniami z okresu dojrzewania. Po to, żeby wszystkim przeżywającym je dziś, powiedzieć: „Hej, też tam byliśmy. Pogadajmy”.

Do kogo mówimy?

Do wszystkich, którzy potrzebują wiedzy i pomocy w rozmowie o dojrzewaniu. Do osób w wieku pomiędzy 13+ a 18 lat, którzy sami przechodzą przez okres dojrzewania, a których jest w Polsce ponad 2,5 mln. Dużo! Chcemy, żeby mieli dostęp do wiedzy podanej przez lekarzy, ekspertów. Tam, gdzie jej szukają. Do rodziców i opiekunów. Chciałoby się powiedzieć – „Zróbmy to lepiej niż nasi rodzice”. Pokolenie 35, 40 i 50-latków często nie zna siebie, swojego ciała, swoich potrzeb, wstydzi się i zamiata pod dywan tematy niewygodne. Nie umie dobrać słów, rozmawiając z dzieckiem w okresie dojrzewania. Potrzebuje konkretnego wsparcia, porad od wiarygodnej instytucji. Chcemy, żeby rodzice znali Cześć Ciało i wiedzieli, że mogą sami skorzystać z filmów i wiedzieć, jak sensownie rozmawiać w domu, podsunąć swoim dzieciom dobre źródło lub nie zabraniać – bo jest bezpieczne. Mówimy też do wszystkich, którzy chcą o dojrzewaniu rozmawiać mądrzej – do nauczycieli, mediów, starszego rodzeństwa.

Kto za tym stoi?

Cześć Ciało to zespół osób publicznych i społeczników, lekarzy i specjalistów oraz przedstawicieli pokolenia Z, grona bardzo młodych osób, które okres dorastania mają dopiero co za sobą – Michalina Popko, Franek Rachwał, Julia Mirakowska, Marysia Żarnecka.

Pomysłodawczynią i założycielką Fundacji Cześć Ciało jest Olga Kwiecińska. Prywatnie – Mama 4 dzieci w pełnym przekroju wiekowym, od przedszkola do 20-lat 😉 Przez lata związana z produkcją telewizyjną i filmową. Jako dziennikarka i producentka współtworzyła programy telewizyjne. Z ramienia Akson Studio zarządzała komunikacją kilkunastu flagowych produkcji - najbliższe są jej te, które połączyły rozmach i szeroką skalę z misją oraz edukacją, np. kultowy „Czas honoru” lub filmy „Wałęsa” czy „Miasto 44” Andrzeja Wajdy. Wierzy, że o rzeczach ważnych czy trudnych da się i trzeba mówić w przystępny sposób. Zimą 2022 r., na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wspólnie z przyjaciółmi stworzyła jeden z największych węzłów pomocowych dla uchodźców – namiot „Żywimy na Zachodnim”. Sukces organizacyjny przedsięwzięcia pokazał jej, jak dużo dobrego może dać przeniesienie biznesowego doświadczenia na grunt działań społecznych. Zdecydowała się powołać Fundację Cześć Ciało, która jako pierwsza w Polsce będzie edukować o dojrzewaniu. Pomysł na powstanie Fundacji zrodził się z potrzeby osobistej, a następnie z obserwacji społecznej – obserwacji osamotnienia ludzi młodych w okresie największych przemian psychicznych, fizycznych i społecznych.

W kampanię zaangażowanych jest kilkunastu lekarzy i ekspertów, m.in.:

dr hab. n. med. Michał Brzeziński, pediatra i gastroenterolog

dr. Inż. Adam Mirek, inżynier biomedyczny

lek. Joanna Ibisz, lekarka

dr n. med. i n. o zdr. Sylwia Bender, urolożka

lek. Tomasz Rynkiewicz, urolog

dr n. med. Agnieszka Nalewczyńska, ginekolożka

prof. Marzena Dębska, ginekolożka

dr n. med. Nina Wiśniewska, dermatolożka

dr hab. n. med. Michał Sobjanek, dermatolog

Hubert Pajączkowski, edukator seksualny

Barbara Pietruszczak, edukatorka seksualna

Paulina Stępień, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Justyna Rokicka, psycholożka

Aneta Majewska, psycholożka

Agata Ziemnicka, psycholożka i dietetyczka

Karo Tashi, akredytowana nauczycielka Mindfulness

Agata Stola, seksuolożka

nia od rodziców i indywidualizacji. To otwiera przestrzeń na innych dorosłych w ich życiu. Ważne, aby były to osoby, które kierują się dobrymi intencjami. A właśnie tacy są eksperci zaproszeni do projektu Cześć Ciało – specjaliści w swoich dziedzinach, otwarci na pomoc nastolatkom i ich rodzicom.

Polska edukacja nie ułatwia, a wręcz utrudnia zajmowanie się wiedzą na temat ciała i ważnych procesów, które w nim zachodzą w okresie dojrzewania. Uważam, że dotychczas brakowało miejsca, w którym wszystkie niezbędne informacje byłyby podane w prosty, zwyczajny i normalizujący sposób. Wielu rodziców dzisiejszych nastolatków nie ma zasobów, aby wspierać swoje dzieci. Trzeba to zrozumieć – przecież z nimi często też nikt nie rozmawiał o dojrzewaniu. Uważam, że jako społeczeństwo jesteśmy za to odpowiedzialni, nie tylko jednostkowo jako rodzice.

„Cześć Ciało” to przystępna, bardzo dobrze opracowana przestrzeń, dostosowana do wymagań i potrzeb dzisiejszego świata. W okresie dojrzewania większość nastolatków czuje się wyobcowana, inna. Tymczasem okazuje się, że wszyscy przeżywaliśmy ten czas w podobny sposób. Poprzez Cześć Ciało normalizujemy emocje, które towarzyszą nastolatkom. Kluczem jest tu lekkość, która jest mianownikiem wszystkich materiałów Cześć Ciało. Jej specjalistów łączy duża doza czułości i empatii zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców”.

Karo Tashi - akredytowana nauczycielka Mindfulness, psycholożka

„Brak zrozumienia zmian, które zachodzą w okresie dojrzewania, przebodźcowanie, problem z tożsamością, presja społeczna - to najczęstsze problemy, z którymi mierzą się dorastający młodzi ludzie. Promowanie niezdrowych wzorców, mało wsparcia i zrozumienia sprawiają, że nastolatki są zagubione. Nie rozumieją zmian, które w nich zachodzą. Rodzice sami nie otrzymali odpowiedniego wsparcia, kiedy byli nastolatkami. To, co sprawiało nam trudność w okresie dorastania, będzie także wyzwaniem w relacjach z naszymi dziećmi. Często nie mieliśmy odpowiednich wzorców, brakowało dla nas cierpliwości, uważności, czasu, nie byliśmy widziani, a rodzice byli niedostępni emocjonalnie. To sprawia, że nie zawsze potrafimy być empatyczni wobec własnych dzieci. Projekt „Cześć Ciało” łączy w jednym miejscu specjalistów z poczuciem misji, którzy są w stanie uzupełnić wiedzę rodziców – często niekompletną. W czasie, kiedy oni sami dorastali dojrzewanie było tematem tabu. Dzisiaj z jednej strony mamy szeroki dostęp do wiedzy, a z drugiej – jakość tych informacji i ich źródła wzbudzają wiele wątpliwości”.

i Autor: materiał prasowy Cześć ciało