Zawsze w kwietniu podlewam tym borówkę amerykańską. Krzaczki uginają sie potem od soczystych owoców. Domowa odżywka do borówki amerykańskiej

Jak pielęgnować borówkę amerykańską, by mieć duże plony?

Borówka amerykańska to krzew owocowy często wybierany do polskich ogrodów. W naszych warunkach atmosferycznych radzi sobie bardzo dobrze i nie ma wygórowanych potrzeb pielęgnacyjnych. Latem krzaczki obfitują w soczyste owoce, które wykorzystywane są w deserach, owsiankach, a także wypiekach. Warto wiedzieć, że pierwsze zbiory borówki amerykańskiej nie należą do najbardziej obfitych. Dopiero w kolejnych latach krzew obsypuje większą ilością owoców. Najczęściej wybierane odmiany to borówka amerykańska Bluecrop oraz borówka amerykańska Chandler.

Borówka amerykańska najlepiej rośnie na kwaśniej ziemi o pH na poziomie 3,8-4,8. To osiągnięcia takiej kwasowości gleby dobrze sprawdza się torf oraz trociny z roślin iglastych. Gleba pod uprawę borówki amerykańskiej powinna być bogata w próchnicę ze średnią przepuszczalnością. Bardzo ważne jest podlewania. Borówka amerykańska ma wysokie wymagania co o wody. Wspomniany torf lub trociny pomagają w utrzymywaniu wilgotności ściółki na wysokim poziomie. Podłoże borówki amerykańskiej warto samodzielnie wzbogacać. Dzięki temu krzew stale będzie miał dostęp do potrzebnych mu substancji odżywczych. Dobrze w tym celu sprawdzi się klasyczny torf. Raz w miesiącu przygotuj 1 wiadro torfu i wymieszaj go z ziemią wokół borówki amerykańskiej. Torf szybko odżywi podłoże i sprawi, że plony będzie bardziej obfite. Do podlewania borówki najlepiej sprawdzi się deszczówka. Jej kwaśny odczyn będzie dodatkowo wspomagał dobrą kondycje krzewów.

Domowe sposoby nawożenia borówki amerykańskiej skupiają się na kwasowości gleby. Jeżeli ziemia wokół krzewów ba zbyt zasadowy odczyn to możesz zakwasić ja domowymi sposobami. Świetnie w tym celu sprawdzi się ocet jabłkowy. Wystarczy, że wymieszasz pół szklanki octu z 4 litrami wody i tak przygotowanym roztworem podlejesz krzaczki borówki amerykańskiej. Czynność ta powtarzaj raz w tygodniu do momentu, aż pH gleby wyniesie około 5. Dzięki temu borówka amerykańska będzie lepiej rosła, a jej plony będą bardziej obfite.