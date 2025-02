To najlepsze podłoże do borówki amerykańskiej. Nie nadążysz za zbieraniem owoców! Wymieszaj to z ziemią, a latem będziesz mieć plony. Uprawa borówki amerykańskiej

Wiosenna uprawa borówki amerykańskiej

Koniec lutego to czas, gdy powoli rozpoczynamy przygotowania do wiosny. W tym należy odpowiednio zadbać o zdejmowanie zimowych okryć z młodych krzewów i iglaków. To również pora, kiedy warto zadbać o odpowiednie podłoże do krzewów owocowych. Borówka amerykańska to zdecydowanie jeden z najczęściej wybieranych krzewów owocowych. Jest stosunkowo prosta w uprawie i nie wymaga specjalistycznej wiedzy ogrodniczej. Dodatkowo borówka amerykańska dobrze rośnie nie tylko na bardzo żyznych glebach.

Wiosenna pielęgnacja borówki amerykańskiej wymaga przygotowania krzewów do sezonu wegetacyjnego. Jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych przed wiosną jest przycinanie gałęzi. Choć ogrodnicy wskazują, że w przypadku borówki amerykańskiej przycinanie można przeprowadzać przez cały rok to zdecydowania większość osób robi to właśnie wiosną.

Wiele osób mylnie uważa, że im większy krzew tym więcej owoców. Często jest odwrotnie. Nadmiar pędów sprawia, że owoce nie mają miejsca i odpowiedniej ilości światła słonecznego do wzrostu oraz dojrzewania. Duże krzewy pobierają wiele wody i substancji odżywczych przez co owoce nie zawsze się wykształcają. Ogrodnicy wskazują, że borówkę amerykańską można przycinać przez cały rok, ale najlepiej jest zrobić to właśnie w lutym. W tym czasie pozbądź się starych pędów, na których nie związują się już liście oraz owoce. Przerzedź cały krzew, aby słonce miało swobodny dostęp we wszystkie zakamarki. W ten sposób sprawisz, że owoców będzie więcej i będą one smaczniejsze.

Wymieszaj z wodą i rozsyp wokół krzaczków borówki amerykańskiej. Najlepsze podłoże

Jednym z najważniejszych elementów prawidłowego owocowania borówki amerykańskiej jest podłoże. Zła i za mało odżywcza gleba może doprowadzić do zmniejszenia plonów, a także zahamowania wzrostu rośliny. Borówka amerykańska najlepiej rośnie w ziemi o lekko kwaśnym odczynie na poziomie od 3,5 do 4,5 pH. Podłoże borówki amerykańskiej warto samodzielnie wzbogacać. Dzięki temu krzew stale będzie miał dostęp do potrzebnych mu substancji odżywczych. Dobrze w tym celu sprawdzi się klasyczny torf. Raz w miesiącu przygotuj 1 wiadro torfu i wymieszaj go z ziemią wokół borówki amerykańskiej. Torf szybko odżywi podłoże i sprawi, że plony będzie bardziej obfite.

Autor: