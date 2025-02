Postaw to obok storczyków, a wiosną łodygi będą uginać sie od kwiatów. Prosty zabieg, dzięki któremu storczyk nie będzie marnieć. Pielęgnacja storczyków na wiosnę

Rozpuść 4 łyżki tego w 4 litrach wody i podlewaj tuje do lipca. Żywopłot zazieleni się niczym zazdrośni sąsiedzi. Nawóz, który pobudza tuje do wzrostu po zimie

Dlaczego storczyki zimą marnieją? Jak uratować storczyka?

Jednym z najgorszych czynników wpływających na kondycję kwiatów doniczkowych jest suche powietrze. Może ono sprawić, że wiele gatunków roślin zacznie usychać i gubić liście. W okresie zimowych suche powietrze to dość powszechny problem. Rozkręcone grzejniki przesuszają powietrze. Warto wiedzieć, że nie tylko kwiaty reagują źle na suche powietrze. Również ludzie mogą odczuwać nieprzyjemne skutki, takie jak przesuszanie błon śluzowych, ból gardła oraz suchość skóry. W zimowej i wczesnowiosennej pielęgnacji storczyków bardzo istotne jest odpowiednie dostarczanie wody. Dotyczy to nie tylko podlewania ziemi w doniczce, ale też nawadniania łodyg i liści. W tym celu warto raz w tygodniu obficie spryskać storczyki wodą. Do pryskania roślin używaj zawsze miękkiej, odstanej wody. Warto również zadbać o to, by powietrze wokół storczyków było nawilżone. W sezonie grzewczym nie stawiaj ich blisko grzejników, a obok doniczki postaw miskę z wodą. Parująca woda zwilży powietrze i dobrze wpłynie na storczyki.

Domowa odżywka do storczyków, po której roślina będzie uginać się od kwiatów

Aby storczyk w mieszkanku bujnie i długo kwitł warto go dodatkowo odżywiać. Dzięki temu roślina będzie miała stały dopływ potrzebnych jej składników odżywczych. Jednym z najlepszych sposobów na szybkie odżywienie storczyka jest domowa odżywka z łupin czerwonej cebuli. Zbierz łupiny z 2 dużych cebul i zalej je gorącą wodą. Całość dobrze zamknij i odstaw w ciemne miejsce na jedną dobę. Po tym czasie przecedź wywar i podlewaj nim storczyki raz w tygodniu. Już po około dwóch tygodniach zauważysz działanie tej domowej odżywki. Storczyk będzie wyraźnie ładniejszy i mogą pojawić się na nim pierwsze pąki. Łupiny z cebuli zwierają wiele cennych składników odżywczych, które pobudzają i stymulują rośliny. To między innymi witaminy z grupy B, E, C, a także pierwiastki takie jak wapń, żelazo, potas, siarkę, fosfor, mangan, miedź, cynk, selen oraz bor.

