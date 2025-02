Podsypuję tym krzaczki z borówkami, a one latem owocują całymi koszami. Domowy nawóz, który odżywi glebę po zimie. Jak nawozić borówką amerykańską?

Jak zadbać o borówkę amerykańską po zimie? Dzięki temu krzew będzie uginać się od owoców

Sezon ogrodniczy zaczyna się już w lutym. To właśnie ten miesiąc jest początkiem pierwszych prac przygotowawczych do wiosny w ogrodzie. W tym czasie przede wszystkim przycina się niektóre krzewy. Koniec zimy to dobry czas, aby przyciąć stare pędy hortensji oraz borówki amerykańskiej. Dzięki temu zabiegowi krzewy borówki amerykańskiej będą uginały się od owoców. Borówka amerykańska to jeden z prostszych w uprawie krzewów owocowych. Jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych jest właśnie jej przycinanie. Wiele osób mylnie uważa, że im większy krzew tym więcej owoców. Często jest odwrotnie. Nadmiar pędów sprawia, że owoce nie mają miejsca i odpowiedniej ilości światła słonecznego do wzrostu oraz dojrzewania. Duże krzewy pobierają wiele wody i substancji odżywczych przez co owoce nie zawsze się wykształcają. Ogrodnicy wskazują, że borówkę amerykańską można przycinać przez cały rok, ale najlepiej jest zrobić to właśnie w lutym. W tym czasie pozbądź się starych pędów, na których nie związują się już liście oraz owoce. Przerzedź cały krzew, aby słonce miało swobodny dostęp we wszystkie zakamarki. W ten sposób sprawisz, że owoców będzie więcej i będą one smaczniejsze.

Jak zadbać o borówkę amerykańską po zimie? Wokół krzewów rozsyp ten domowy nawóz

Koniec zimy to także dobry czas, aby zadbać o glebę wokół krzewów borówki amerykańskiej. Podsypywanie nawozami organicznymi sprawia, że ziemia staje się bogatsza w substancje odżywcze oraz wolniej traci wilgoć. W przypadku borówki amerykańskiej świetnie sprawdzi się kora sosnowa. To rewelacyjna podsypka pod krzewy owocowe. Ściółkowanie korą sosnową poprawia wilgotność gleby. Dodatkowo delikatnie ją zakwasza co ma bezpośredni wpływ na owocowanie. Kora sosnowa chroni także przed rozrostem chwastów, które mogą zabierać miejsce i składniki odżywcze z gleby. Innym sposobem na ściółkowania borówki amerykańskiej jest torf kwaśny. Świetnie zakwasza on glebę i wzbogaca ją o próchnicę. Stosując torf kwaśny w uprawie borówki amerykańskiej mieszaj go z ziemią i regularnie uzupełniaj.

