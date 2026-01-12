Darmowe życzenia na Dzień Babci i Dziadka 2026. Najpiękniejsze kartki do pobrania i wysłania dziadkom

Kartki z życzeniami na Dzień Babci i Dziadka lub też laurki wręczane dziadkom w dniu ich święta to już tradycja. 21 i 22 stycznia od lat są dniami pamięci i doceniania naszych najbliższych oraz wyjątkowa okazja, by podziękować za ich miłość, troskę i mądrość. Warto w tym dniu przesłać im kilka ciepłych słów, które wywołają uśmiech na twarzy i sprawią, że poczują się naprawdę wyjątkowo.

Choć życzenia to tylko słowa, mają ogromną moc. Potrafią wzruszyć, rozbawić i przypomnieć, jak bardzo kochamy naszych dziadków. W Dniu Babci i Dziadka warto poświęcić chwilę, by napisać coś od serca. W tym szczególnym dniu warto poświęcić chwilę, by napisać coś od serca. Poniżej znajdziesz propozycje życzeń – zarówno krótkich, idealnych do SMS-a, jak i dłuższych, które możesz umieścić w kartce lub powiedzieć osobiście.

Kartki na Dzień Babci i Dziadka 2026. Gotowe darmowe życzenia idealne na laurkę

Kochana Babciu, w dniu Twojego święta życzę Ci dużo zdrowia, uśmiechu i spokoju. Niech każdy dzień przynosi Ci radość, a Twoje serce zawsze bije w rytmie szczęścia. Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa i miłość, którą mnie obdarzasz.

Babciu, jesteś dla mnie skarbem i najlepszą przyjaciółką. Życzę Ci, abyś zawsze miała powody do uśmiechu, otaczała się życzliwymi ludźmi i cieszyła się każdą chwilą. Niech spełniają się Twoje marzenia!

Najdroższa Babciu, dziękuję za Twoją troskę, cierpliwość i wszystkie pyszne obiady. Życzę Ci zdrowia, pogody ducha i mnóstwa pięknych chwil w gronie najbliższych. Kocham Cię!

Babciu, dużo zdrowia i radości na każdy dzień!

Kochana Babciu, bądź zawsze szczęśliwa i uśmiechnięta!

Wszystkiego najlepszego, Babciu – jesteś wyjątkowa!

Kochany Dziadku, w dniu Twojego święta życzę Ci zdrowia, siły i pogody ducha. Niech każdy dzień przynosi Ci powody do uśmiechu, a Twoje mądre rady zawsze będą dla mnie drogowskazem.

Dziadku, jesteś dla mnie bohaterem i wzorem do naśladowania. Życzę Ci, abyś zawsze czuł się doceniony i kochany, a życie dawało Ci same piękne chwile.

Najdroższy Dziadku, dziękuję za wszystkie wspólne rozmowy i opowieści. Życzę Ci zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń. Jesteś dla mnie bardzo ważny!

Dziadku, dużo zdrowia i uśmiechu na co dzień!

Kochany Dziadku, wszystkiego najlepszego!

Dziadku, bądź zawsze szczęśliwy i pełen energii!

Kochani Dziadkowie, dziękuję Wam za miłość, ciepło i wspólne chwile. Życzę Wam zdrowia, radości i mnóstwa powodów do uśmiechu. Niech każdy dzień będzie dla Was wyjątkowy!

Babciu i Dziadku, jesteście dla mnie największym skarbem. Życzę Wam, abyście zawsze byli szczęśliwi, otoczeni miłością i mieli czas na realizację swoich marzeń.

Najdrożsi Dziadkowie, w dniu Waszego święta życzę Wam zdrowia, spokoju i wielu pięknych chwil w gronie rodziny. Dziękuję, że jesteście!

Gotowe i darmowe kartki z życzeniami znajdziesz także w galerii na początku tekstu oraz poniżej.

Życzenia na Dzień Babci
18 zdjęć

Jak obchodzi się Dzień Babci i Dziadka w Polsce?

W Polsce Dzień Babci i Dziadka wypadają zawsze tego samego dnia, czyli odpowiednio 21 i 22 stycznia. W 2025 roku będzie to wtorek i środa. Jednego dnia składamy życzenia babciom, drugiego dziadkom. W Polsce najpopularniejszym prezentem jest laurka, którą dla dziadków wykonują najmłodsze wnuczęta. Z okazji święta dziadków odbywają się także występy w przedszkolach, a dzieci recytują wierszyki i śpiewają piosenki, najpopularniejszą jest „Babcia i Dziadek", którą większość zna pod tytułem „Kiedy babcia była mała”.

Piosenki na Dzień Babci 2026. „Kiedy babcia była mała” – tekst

Kiedy babcia była mała to sukienkę i fartuszek krótki miała. Małe nóżki chude rączki i lubiła jeść cukierki oraz pączki.

Ref. I co, i co, że babcia nam urosła, że lat ma trochę więcej niż ja i brat i siostra. I co, i co, to ważne, że mam babcię, że bardzo kocham ją i śpiewać lubię z nią.

A gdy dziadek był malutki, to nie nosił adidasów, tylko butki. Nie miał wąsów ani brody, no i nie chciał jeść marchewki, tylko lody!

Ref. I co, i co, że dziadek urósł trochę, że lat ma trochę więcej niż dwa plus trzy plus osiem. I co, i co, to ważne, że mam dziadka, że bardzo kocham go i lat mu życzę sto!

Dawno temu babcia z dziadkiem w piaskownicy się kłócili o łopatkę. Dziś na spacer idą sobie, a gdy wrócą, ja im kawę dobrą zrobię.

Ref. I co, i co, że trochę nam urośli, że nie są dzieciakami, że ważni z nich dorośli. I co, i co, to ważne, że są z nami, niech żyją długi czas i zawsze lubią nas.

Dzień Babci i Dziadka - Historia święta w Polsce. Kto wymyślił Dzień Babci?

Dzień Babci i Dziadka na świecie ma dużo krótszą tradycję niż w naszym kraju. Nie wszędzie obchodzony jest też 21 i 22 stycznia. Dzień Babci w Polsce pojawił się w kalendarzu w latach 60. XX wieku, natomiast Dzień Dziadka dopiero w 1981. Pomysł uczczenia seniorek rodzin- babć powstał w 1964 roku w tygodniku „Kobieta i Życie”. Natomiast dokładną datę, czyli 21 stycznia zawdzięczamy Mieczysławie Ćwiklińskiej. Tego właśnie dnia w 1965 roku słynna polska aktorka miała wystąpić w Poznaniu. Z racji tego, że sława miała wtedy 85 lat, redakcja „Expressu Poznańskiego" wręczyła jej tort oraz kwiaty, ustanawiając tym samym ten dzień — Dniem Babci, którego głównym pomysłodawcą był Kazimierz Flieger.

Dzień Babci i Dziadka na świecie

Również w innych krajach na świecie dziadkowie świętują. W Estonii od 2010 roku w drugą niedzielę września. Brazylijczycy składają dziadkom życzenia 26 lipca. W Meksyku Día de Abuelos — Święta Dziadków — obchodzi się w czerwcu. W Japonii to Dzień Szacunku dla Wieku (jap. Keiro no Hi) obchodzone od 1996 roku, 15 września. We Francji Dzień Babci i Dziadka, to tak, jak w Polsce osobne święta. W kraju nad Sekwaną zaczęło się od kawy — Café Grand'Mère (kawa babci) — stworzonej przez małżeństwo Monnier z Roubaix, którzy w ten sposób chcieli uczcić 20- lecie firmy. Dzień Babci obchodzony jest tam od 1987 roku w pierwszą niedzielę marca. Tego dnia Francuzi organizują konkursy na laurki i życzenia dla babć. Odbywają się pochody na ich cześć tzw. Mamif'estation oraz spotkania rodzinne spotkania przy domowym cieście i kawie. Dzień Dziadka we Francji obchodzony jest dopiero od 2008 roku. Wypada w pierwszą niedzielę października. Święto nie jest tak komercyjne, jak Dzień Babci. Tego dnia odbywają się przede wszystkim spotkania rodzinne. La Festa dei nonni, czyli włoskie święto babć i dziadków zostało ustanowione w 2005 roku i przypada na 2 października. Tego dnia w Kościele katolickim obchodzone jest święto Aniołów Stróżów, a za takich bez wątpienia można uznać prawdziwych dziadków. Podobnie, jak w Stanach Zjednoczonych, oficjalnym kwiatem święta jest niezapominajka.

Dzień Babci i Dziadka w Ukrainie. Kiedy jest i jako obchodzi się święto?

W Ukrainie dziadkowie świętują zawsze 28 października. Geneza tego dnia ma swoje źródło w mitologii słowiańskiej. Słowianie pod koniec października obchodzili Jesiennych Dziadków — święto mające na celu wzmocnienie więzi z przodkami i zjednoczenie wszystkich pokoleń. Jeśli zaś chodzi o samo celebrowanie, to wygląda ono podobnie jak w Polsce. Wnuczęta spotykają się z dziadkami, wręczają im kwiaty oraz własnoręcznie wykonane laurki.

Dzień Babci i Dziadka w Stanach Zjednoczonych. Kiedy jest i jak się obchodzi to święto?

W Stanach Zjednoczonych obchodzony jest narodowy Dzień Dziadków. Wypada on w pierwszą niedzielę po święcie pracy (Labour Day – celebrowany w pierwszy poniedziałek września). Dziadkowie w całych Stanach świętują od 1978 roku, wcześniej tylko w Wirginii Zachodniej. Święto Dziadków w USA ma nawet swój hymn – „A Song For Grandma And Grandpa”, a jego symbolem jest kwiat niezapominajki. W Dzień Babci i Dziadka odbywają się rodzinne spotkania przy grillu. Wiele uwagi poświęca się także losowi seniorów, organizuje się uroczystości w kościołach i domach spokojnej starości.

