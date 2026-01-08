Magiczna odżywka mojego dziadka sprawia, że grudnik kwitnie dwa razy do roku! Podlewaj tym grudnik, a wiosną zobaczysz na nim piękne kwiaty

Grudnik to nie tylko świąteczny kwiat – odpowiednia pielęgnacja może sprawić, że zakwitnie aż dwa razy w roku!

Kluczem do drugiego kwitnienia są dwa proste zabiegi po zakończeniu zimowego sezonu.

Odkryj tajniki regeneracji i domową odżywkę, dzięki której Twój grudnik obsypie się kwiatami wczesną wiosną.

Chcesz, by Twój grudnik kwitł dwa razy? Sprawdź, co zrobić, aby cieszyć się jego pięknem także wiosną!

Jak pielęgnować grudnika po skończonym kwitnieniu? Dzięki temu zakwitnie drugi raz

Wielu osobom grudnik kojarzy się z kwiatem, który kwitnie tylko raz w sezonie, zimą. Z tego też powodu grudnik często nazywany jest kaktusem bożonarodzeniowym. W naturze szlumbergera rośnie jako epifit na drzewach i skałach Ameryki Południowej. Mało osób wie, że odpowiednio pielęgnowany grudnik może zakwitać dwa razy do roku. Drugie kwitnięcie przypada na wczesną wiosnę, w marcu i kwietniu. Aby jednak szlumbergera faktycznie obsypała kwiatami drugi raz w sezonie musi być odpowiednio pielęgnowana. Kluczem są dwa zabiegi pielęgnacyjne, bez których grudnik nie zakwitnie.

Jeżeli chcesz, aby Twój grudnik zakwitł na wiosnę musisz zadbać o właściwą regenerację rośliny. Jest to okres spoczynku, w którym kwiat zbiera siły i regeneruje się po skończonym kwitnieniu, a także szykuje się do kolejnego. W tym czasie należy zapewnić roślinie spokój. Ogranicza się podlewanie oraz całkowicie wstrzymuje nawożenie. Dostarczanie w tym czasie składników odżywczych nie poprawi kondycji rośliny, a może jedynie zaburzyć naturalny proces szykowania się do okresu wegetacji. Warto pamiętać, że grudnik to roślina, która lubi ciemność. W okresie spoczynku możesz przykryć roślinę kartonem lub tekturowym pudelkiem, nawet na 10 godzin dziennie. Dobrze jest również przenieść doniczkę do chłodniejszego pomieszczenia, w którym temperatura oscyluje wokół 15 stopni Celsjusza. W ten sposób trzymaj grudnika aż do momentu, gdy roślina zacznie wypuszczać nowe pąki. Wtedy zacznij nawożenie, które wzmocni zawiązane pąki i wpłynie na obfitość kwitnienia.

Domowa odżywka, dzięki której grudnik zakwitnie także wiosną

Wraz z pierwszymi promieniami słonecznymi możesz zacząć nawożenie grudnika. Dzięki temu roślina będzie miała dodatkowe wsparcie podczas okresu wegetacji. W tym okresie szczególnie ważne jest nawożenie azotem. To bardzo ważny składnik, który niezbędny jest w produkcji białek, co przekłada się na porost liści i kwiatów. Znajdziesz go między innymi w domowej odżywce z pokrzywy. Możesz wykorzystać zarówno świeżą jak i suszoną pokrzywę. Świeże liście należy wcześniej wysuszyć. Zagotuj wodę i przelej do słoika, w którym wcześniej znalazły się liście pokrzywy. Napar odstaw na kilka dni. Po tym czasie rozcieńczaj go z wodą i podlewaj grudnika. Już jedna szklanka tej odżywki pobudzi roślinę do wzrostu. Pokrzywa pozytywnie wpływa na kondycję wielu roślin. Zawiera ona cenne substancje takie jak witaminy A, C, K oraz te grupy B, azot, fosfor, potas, żelazo, magnez, wapń, cynk, krzem, mangan, a także kwasy organiczne.