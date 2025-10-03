Dzięki temu grudnik obsypie się kwiatami, a liście będą jędrne i zielone. Rozpuść w wodzie i podlewaj roślinę, a szybko rozkwitnie

Grudnik to popularna roślina doniczkowa, która potrafi pięknie kwitnąć, ale często sprawia problemy.

Brak kwitnienia może wynikać z niewłaściwego podlewania, złego stanowiska lub zbyt wysokiej temperatury.

Odkryj sprawdzony trik z apteki, dzięki któremu Twój grudnik obsypie się pąkami i będzie zdrowo rósł!

Jeśli zastanawiasz się, dlaczego grudnik nie kwitnie, sprawdź jego podłoże. Nie wolno dopuścić do całkowitego wyschnięcia gleby. W przeciwnym razie liście zaczną się marszczyć i więdnąć. Efektem może być brak kwitnienia, ponieważ roślina całą energię inwestuje w liście. Dlatego, jeśli chcesz, by grudnik zakwitł ponownie, podlewaj go raz w tygodniu. Pamiętaj jednak, by nie przelać rośliny. Ziemia musi być wilgotna, ale nie mokra.

Jakie stanowisko lubi grudnik?

Ważnym punktem pielęgnacji grudnika jest wybór stanowiska. Jeśli chcemy, by kwitł, warto ustawić go w jasnym miejscu, ale nienarażonym na bezpośrednie promienie słoneczne. Ostre słońce sprawi, że liście rośliny czerwienieją. Trzeba też pamiętać, że grudnik, to roślina krótkiego dnia. Żeby zakwitł, trzeba mu zapewnić — w okresie od września do grudnia — około 12 godzin ciemności. Grudnik nie lubi także, gdy jest za ciepło. Optymalna temperatura dla tej rośliny to około 21 stopni Celsjusza. W nocy może być niższa, ale nie mniej niż 15 stopni Celsjusza. Wyższa temperatura może być przyczyną braku kwitnienia. Pamiętaj także o odpowiednim podłożu. Możesz kupić gotową mieszankę do kaktusów lub ziemię lekko kwaśnym odczynie. Ponadto, grudnik fatalnie reaguje na zmiany. Jeśli do tej pory obficie kwitł, ale w kolejnym roku przestał powodem może być gwałtowna zmiana temperatury, intensywności oświetlenia czy przeciągi. Wtedy roślina nie tylko nie kwitnie, ale gubi pąki i opadają jej liście.

Kupuję w aptece, rozpuszczam i podlewam grudnik. Kwiat obsypuje się pąkami, a liście są jędrne i zielone

Grudnik kwitnie zazwyczaj dwa razy w roku. Jak wskazuje jego nazwa, jedną z dat jest właśnie grudzień. Trzeba mu zapewnić także dwukrotny okres spoczynku. Pierwszy – od sierpnia do października, drugi na przełomie lutego i marca, czyli po przekwitnięciu rośliny. Wtedy zygokaktus potrzepuje chłodniejszego miejsca. Najlepiej przenieść go do pomieszczenia, w którym panuje temperatura w okolicach 6-10 stopni Celsjusza. W tym czasie nie nawozimy kwiatu i mniej go podlewamy. Po 3-4 tygodniach można go przenieść na docelowe stanowisko praz zacząć stopniowo podlewać i nawozić. Ważne, by nie przestawiać rośliny, gdy pojawią się pąki kwiatowe. Jeśli chcesz pobudzić kwiat do kwitnienia, możesz wykorzystać także cenną radę, którą dostałam od kwiaciarki. Podczas zakupu rośliny, poradziła, aby podlewać szlumbergerę wodą z dodatkiem aktywnego węgla. Popularny i niedrogi lek pomocny przy biegunkach, kupisz w każdej aptece. Wystarczy rozpuścić jedną tabletkę w odstanej wodzie (0,5 l) i takim roztworem podlewać kwiat.