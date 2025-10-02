Ten zabieg na trawniku koniecznie wykonaj już w październiku. Wiosną będzie jak zielony dywan w ogrodzie. Pielęgnacja trawnika jesienią

2025-10-02

Jesienna pielęgnacja trawnika być może nie jest skomplikowana, ale z pewnością konieczne jest wykonanie jednego zabiegu jeszcze przed nadejściem mrozów. Jak zatem dbać teraz o trawnik, aby go wzmocnić na zimę? Ja zawsze wykonuję ten jeden zabieg na swoim trawniku w październiku. Dzięki temu wiosną mam gęsty, zielony dywan w ogrodzie. I tu wcale nie chodzi o nawożenie, czy podlewanie.

Autor: Shutterstock
  • Jesienna pielęgnacja to klucz do pięknego trawnika przez cały rok, chroniąca go przed zimą.
  • Nawożenie fosforem i potasem wzmacnia korzenie, a mulczowanie ogranicza chemiczne nawozy.
  • Chcesz dowiedzieć się, jak prosty zabieg w październiku zapewni Ci gęsty, zielony dywan wiosną?

Zawsze robię to z trawnikiem w październiku. Wiosną mam gęsty, zielony dywan w ogrodzie

Pielęgnacja trawnika jesienią pozwoli utrzymać jego piękny wygląd aż do pierwszych przymrozków. A chyba każdy posiadacz ogródka marzy, aby zielona przestrzeń przed jego domem cieszyła oko możliwie jak najdłużej. Stosowanie odpowiednich nawozów i zabiegów wzmocni trawę i sprawi, że bez uszczerbku przetrwa ona zimę i mrozy. Oczywiście oprócz podlewania trawy, należy pamiętać o dostarczeniu jej niezbędnych składników odżywczych, które ją wzmocnią i sprawią, że będzie ona zielona przez wiele tygodni. Jesienią potrzebuje ona przede wszystkim fosforu i potasu, które wspierają rozwój systemu korzeniowego i lepszego krzewienia. Pamiętajmy, że zwarta murawa w lepszej kondycji przetrwa zimę i będzie bardziej odporna na pleśń śniegową, przemarzanie i suszę. Kluczowy w pielęgnacji trawnika jesienią jest jeszcze zabieg mulczowania. Zawsze wykonuję go w październiku, dzięki czemu wiosną mam gęsty, zielony dywan z trawy w ogrodzie.

Na czym polega mulczowanie trawnika jesienią?

Mulczowanie trawnika to zabieg, który jest zalecany zwłaszcza jesienią i pozwala on ograniczyć stosowanie chemicznych nawozów do trawy. Mulczowanie polega na rozdrobnieniu skoszonej trawy, a następnie równomiernym pokryciu nią całej powierzchni trawnika. Otóż ścinki stopniowo się rozkładają, wzbogacając glebę w niezbędne składniki odżywcze, czyli działają jak naturalny nawóz do trawy. Dodatkowo mulczowanie skutecznie ogranicza parowanie wody z podłoża i tłumi porost chwastów. Jak mulczować trawnik? Wystarczy skoszoną trawę rozdrobić na mniejsze kawałki, rozsypać ją na trawniku w ogrodzie i zostawić. 

