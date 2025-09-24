Wystarczy mi 100 g do podlewania tui w październiku. Dzięki temu przetrwają nawet zimę stulecia. Domowy nawóz do tui na jesień

Jesienne nawożenie tui to klucz do ich zdrowia i pięknego wyglądu przez cały rok.

Domowy nawóz z drożdży to sprawdzony sposób na wzmocnienie tui przed zimą i zapobieganie brązowieniu.

Chcesz poznać prosty przepis na odżywkę, która ochroni twoje tuje przed mrozem i chorobami?

Domowy nawóz do tui na jesień

Nawożenie tui jesienią to jeden z etapów ich pielęgnacji. Choć są to drzewka niewymagające, to jednak warto o nie zadbać, aby rosły, nie usychały i były odporne na szkodniki i zarazy. Bywa, że pięknie wyrośnięte tuje zaczynają zmieniać swój kolor i stają się brązowe. Z pewnością każdy posiadacz ogródka zdaje sobie sprawę, że nie wygląda to zbyt estetycznie. Na szczęście w sieci można znaleźć wiele przepisów na domowe nawozy do tui, które je wzmacniają przed zimą i sprawiają, że drzewka nie brązowieją. Ja w październiku stosuję nawóz do tui, który przygotowuję z drożdży. To on sprawia, że od lat moje drzewka znakomicie radzą sobie z mrozami zimą, a wiosną pięknie odbijają i rosną. Niektóre grzyby (w tym właśnie drożdże) kolonizując glebę w sąsiedztwie roślin, pobudzają wzrost systemu korzeniowego. Dzięki temu roślina ma większe możliwości na pobieranie z gleby składników odżywczych, a zarazem też dostarczanie im węglowodanów, witamin, aminokwasów. To z kolei przekłada się na jej wzrost.

Rozpuszczam 100 g w 10 l wody i podlewam tuje w październiku. Przetrwały niejedną zimę

Do przygotowania nawozu do tui na jesień na wzmocnienie tui potrzebujesz 100 g drożdży piekarskich i 10 litrów wody. Drożdże rozdrobnij w wiadrze i zalej ciepłą wodą, a już po 1 godzinie możesz podlać nim drzewka. Jeszcze lepszy efekt uzyskasz, przygotowując odżywkę z fermentowanych drożdży. 100 g drożdży zasyp szklanką cukru i pozostaw na 2 godziny. Następnie zalej 10 l ciepłej wody i roztwór odstaw na 7 dni. Do podlewania roślin musisz rozcieńczyć szklankę gotowego nawozu z 10 litrami wody. Taki nawóz do tui znakomicie wzmacnia system korzeniowy i tym samym roślina jest odporna na choroby i szkodniki.