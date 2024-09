Zrób to we wrześniu z rododendronami, a wiosną będą kwitły jak szalone. Prosty zabieg wzmocni roślinę lepiej niż nawóz. Pielęgnacja rododendronów po przekwitnięciu

Zrób to we wrześniu z rododendronami, a wiosną będą kwitły jak szalone

Rododendron to ogólna nazwa roślin z rodziny wrzosowatych. W polskich ogrodach najczęściej uprawiamy zimozielone różaneczniki oraz azalie, które zrzucają liście na zimę. To piękne, wieloletnie krzewy, który zachwycają kwiatami od wiosny aż do jesieni. Oczywiście rododendron wymaga odpowiednich warunków, aby móc zakwitnąć. Tak jak w przypadku wielu roślin ogrodowych, tak i rododendron wymaga nawożenia i podlewania. Jednak pielęgnacja różanecznika nie kończy się w momencie, gdy ten przekwitnie. Jeśli chcesz, aby krzew bujnie zakwitł wiosną, to musisz zadbać o wzmocnienie rośliny. Dzięki temu przetrwa ona zimę i uodporni się na zmienne warunki atmosferyczne, a już wczesną wiosną będzie wypuszczać pąki. Jak zatem dbać o rododendron po jego przekwitnięciu? Otóż to bardzo proste zadanie. Wystarczy usunąć dłońmi kwiatostany. Robi się to po to, aby roślina nie zawiązywała już nasion, tylko koncentrowała swoje siły na produkcji kolejnych kwiatostanów. Ten zabieg sprawi, że w kolejnym sezonie rododendron będzie kwitł jeszcze bujniej.

Jak zabezpieczyć rododendron po przekwitnięciu? Zrób to przed mrozami

W naszym klimacie trzeba rododendronowi pomóc przetrwać zimę. Głęboko zamarznięta ziemia sprawia, że korzenie rododendronów nie mogą pobierać wody, przez co są narażone na suszę. W przypadku różanecznika roślina zwija liście w rulony, aby ograniczyć utratę wody. Warto mieć na uwadze fakt, że najbardziej szkodliwa dla rododendronów jest susza, dlatego pod ściółką warto rozłożyć biowłókninę, a u nasady krzewu usypać kopiec z kory. Z kolei w przypadku odmian mniej odpornych na niskie temperatury można narzucić na krzew agrowłókninę.