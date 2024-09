Podlewam tym winorośl we wrześniu 2 razy. Obsypuje się przepysznymi winogronami aż do wczesnej zimy. Domowy nawóz do winogron

Podlewam tym winorośl we wrześniu 2 razy. Obsypuje się przepysznymi winogronami

Nawożenie winorośli to jedna z podstawowych czynności pielęgnacyjnych, która wpływa nie tylko na jej wzrost, lecz także na obfitość owocowania. A w końcu chyba każdy posiadacz winorośli pragnie, aby dała ona możliwie jak największe plony. Dlatego koniecznie dbaj o to, aby nie brakowało jej składników odżywczych. Nawożenie winorośli powinno się wykonywać trzy razy w sezonie: pierwsze na przełomie marca i kwietnia, drugie na przełomie maja i czerwca, a ostatnie po zawiązaniu owoców, czyli wtedy, gdy owoce mają wielkość mniej więcej grochu, czyli w sierpniu lub we wrześniu. Oczywiście odżywiać winorośl można częściej, zwłaszcza jeśli rośnie ona w ubogiej glebie. Wówczas najlepiej jest stosować domowe nawozy do winorośli, które przygotujemy z naturalnych składników. Ja we wrześniu dwa razy podlewam tym swoje winorośle. Obsypuje się przepysznymi winogronami, które zbieram aż do wczesnej zimy.

Domowy nawóz do winorośli

Z czego przygotować ten domowy nawóz do winorośli? Jednym z najskuteczniejszych jest nawóz z ze skórek bananów. Są one bogate w potas, magnez i fosfor, wspomagając wzrost rośliny i rozwój owoców. Można je po prostu pokroić na małe kawałki, a następnie zakopać wokół podstawy krzewu, co nie tylko dostarczy składników odżywczych, ale także poprawi strukturę gleby. Ja jednak stosuję ten naturalny nawóz w formie płynnej. Kroję skórki na kawałeczki, wrzucam do słoja i zalewam wodą. Odstawiam w zacienione miejsce, a po 2 dobach podlewam swoje winorośle. Ten zabieg powtarzam dwa razy we wrześniu.

