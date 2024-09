Zalewam gorącą wodą i po 2 dniach podlewam pomidory. Są czerwone od piętki po szypułkę. Żadnych żółtych plam. Domowy nawóz na dojrzewanie pomidorów

Podlewam tym trawy ozdobne co 2 tygodnie jesienią. Przetrwały nawet najgorszą zimę, a wiosną pięknie odbijają. Domowy nawóz do traw ozdobnych na jesień

Zalewam gorącą wodą i po 2 dniach podlewam pomidory. Są czerwone od piętki po szypułkę

To ostatnie chwile, aby zwiększyć plony pomidorów. Z racji trwających od tygodni upałów, wielu ogrodników żali się, że ich owoce nie dojrzewają. Pomidory najczęściej przy szypułkach pozostają żółte lub zielone i są twarde. Jeśli widzisz, że Twoje zbiory znacznie zmalały, to koniecznie dostarcz krzaczkom potasu i fosforu - dwóch pierwiastków, które zadziałają na pomidory niczym odżywczy steryd. Momentalnie owoce się zaczerwienią od piętki aż po szypułkę i będą słodkie. Tu pomocny będzie domowy nawóz do pomidorów ze skórek bananów. Przygotujesz go w kilka minut, a po 2 dniach można nim już podlać krzaczki. Wystarczy pokroić skórki z kilku bananów na mniejsze kawałeczki i je wysuszyć w piekarniku. Następnie zalej je wodą, aby powstała zawiesina i pozostaw na 48 godzin. Po tym czasie podlej pomidory w ogródku. Skórki bananów są bogatym źródłem magnezu, potasu i fosforu - czyli składników niezbędnych pomidorom do dojrzewania.

Jak pielęgnować pomidory, aby dały dużo owoców?

W uprawie pomidorów należy przestrzegać kilku istotnych zasad:

Odpowiednie nasłonecznienie i ochrona przed silnym wiatrem. W upalny dzień warto je osłonić.

Pomidory preferują podłoże przepuszczalne, ciepłe i zasobne w próchnicę.

Podlewaj je wodą o temperaturze pokojowej. Najlepiej podlewać je z samego rana lub późnym wieczorem, aby woda zdążyła się wchłonąć przed pojawieniem się intensywnego słońca. W czasie większych upałów warto więc ostrożnie je podlewać, by nie polać liści.

Pomidory trzeba regularnie nawozić, aby dostarczyć im niezbędnych do wzrostu składników odżywczych.

Warzywa na balkon - pomidory Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.