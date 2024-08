Zalewam 3 litrami wody, blenduję i podlewam tuje we wrześniu. Są gęste przez całą zimę. Wzmacniający nawóz do tui na jesień

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Zalewam 3 litrami wody, blenduję i podlewam tuje we wrześniu. Są gęste przez całą zimę

Tuje to jedne z najchętniej hodowanych drzewek ozdobnych na polskich podwórkach. Z pewnością wynika to z faktu, że naturalną osłonę przed sąsiadami, a do tego są roślinami niewymagającymi w uprawie. Jeśli chcesz cieszyć się zielonymi i gęstymi drzewkami przez cały rok, to koniecznie pamiętaj o dostarczaniu roślinie niezbędnych i adekwatnych do pory roku składników odżywczych. Podczas jesienne zasilania z pewnością sprawdzą się nawozy bogate w fosfor, potas i magnez - to właśnie ich najbardziej potrzebują drzewka przed zimą. Otóż niedobór magnezu sprawia, że tuje żółkną lub brązowieją. Jest to szczególnie ważne, jeśli zdecydujesz się nawozić tuje na przełomie września i października. Jednym z lepszych i do tego domowych nawozów do tui na jesień jest odżywka ze skórek bananów. Jak przygotować ten jesienny nawóz do tui? Wystarczy, że skórki z 3 bananów pokroisz, zalejesz 3 litrami gorącej wody i zblendujesz. Pozostaw na 48 godzin, po czym odcedź miksturę i podlej nią swoje tuje we wrześniu.

Jak wzmocnić tuje przed zimą? Przygotuj odżywkę z drożdży

Oprócz wyżej opisanego nawozu jesiennego do tui, można przygotować także odżywkę z drożdży piekarskich, która wzmocni nasze drzewka i sprawi, że będą odporne na ataki grzybów i różnych chorób. Do przygotowania nawozu do tui a jesień na wzmocnienie tui potrzebujesz 100 g kostkę drożdży i 10 litrów wody. Drożdże rozdrobnij w wiadrze i zalej ciepłą wodą. Po godzinie można podlać nim drzewka. Jeszcze lepszy efekt uzyskasz, przygotowując odżywkę z fermentowanych drożdży. 100 g drożdży zasyp szklanką cukru i pozostaw na 2 godziny. Następnie zalej 10 l ciepłej wody i roztwór odstaw na 7 dni. Do podlewania roślin musisz rozcieńczyć szklankę gotowego nawozu z 10 litrami wody.