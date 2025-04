Oni nie wjadą do miasta. Decyzja już zapadła! "Nie chodzi o utrudnianie życia"

Spis treści

Malbork: Mężczyzna zmarł pod sklepem. Nikt mu nie pomógł

Materiał, który został wyemitowany na antenie Polsat News jest wstrząsający na wielu płaszczyznach. Dramat rozegrał się w poniedziałek (7 kwietnia 2025 r.) w godzinach porannych na terenie Malborka. Po godzinie 6:35 mężczyzna upadł na ziemię. Wszystko działo się pod drzwiami wejściowymi do marketu. Z nagrania z monitoringu jasno wynika, że zdarzenie na pewno widziała jedna z kobiet. Odwróciła się i poszła w przeciwnym kierunku. Poszkodowany dostał drgawek. - O godzinie 6:47 nieprzytomnym zainteresowała się starsza kobieta, która zaczęła szukać pomocy. Po 6:58 podeszły do niego osoby pracujące w sklepie i przystąpiły do działania - relacjonuje dziennikarka Polsat News. Niestety, mimo podjętej akcji ratunkowej, mężczyzna zmarł.

Policja i prokuratura badają sprawę. Kto odpowie za znieczulicę?

Według ustaleń dziennikarki, zmarły mężczyzna był osobą bezdomną. Starał się zarobić, odprowadzając koszyki sklepowe. Prokuratura i policja dokładnie zbada sprawę. Osoby, które widziały zdarzenie i nie udzieliły pomocy mogą zostać ukarane. - Jeśli policja i prokurator stwierdzą, że osoby pod sklepem widziały nieprzytomnego, to będą ustalać ich tożsamość - ustaliła reporterka Polsat News, powołująca się na prokuratora rejonowego.

Prokuratura zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok mężczyzny. Do sprawy wrócimy w trójmiejskim oddziale "Super Expressu".

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].