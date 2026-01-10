Robert Lewandowski czempionem stulecia. Ogromna awantura w sieci! Kibice grzmią o skandalu

Robert Lewandowski i Justyna Kowalczyk zostali wyróżnieni tytułem Czempiona Stulecia

Wybór Roberta Lewandowskiego na ten tytuł wzbudził w sieci ogromną awanturę

Fani w sieci byli dosłownie wściekli, wyrażając niezadowolenie w mediach społecznościowych

Robert Lewandowski czempionem stulecia na Gali Mistrzów Sportu

Robert Lewandowski został uhonorowany tytułem Czempiona Stulecia. Podczas gdy kapitan polskiej kadry dziękował za wyróżnienie, w mediach społecznościowych zawrzało. Internauci nie kryją oburzenia, twierdząc, że statuetka należała się legendom sportów olimpijskich.

Decyzja kapituły o przyznaniu tego wyjątkowego tytułu Robertowi Lewandowskiemu jest szeroko komentowana. Napastnik FC Barcelony, odbierając nagrodę zdalnie z Arabii Saudyjskiej, nie krył wzruszenia i podkreślał, jak wielką wagę ma dla niego to wyróżnienie.

– To dowód, że moja droga ma sens. Nigdy nie byłem w niej sam. Nigdy nie myślałem, że ktoś będzie porównywał mnie ze stuleciem sportowców. To efekt pracy wielu ludzi - trenerów, kolegów z drużyny, sztabu. Dziękuję za zaufanie przez te wszystkie lata – powiedział ze sceny Lewandowski.

Anna Lewandowska niczym Barbie na Gali Mistrzów Sportu. Odważna kreacja! Przesadziła? [ZDJĘCIA]

Burza w sieci. Lewandowski nie zasłużył na nagrodę?

Jednak tuż po ogłoszeniu wyników, w sieci rozpętała się prawdziwa awantura. Kibice masowo wyrażają swoje niezadowolenie, wskazując, że tytuł "Czempiona Stulecia" powinien trafić do sportowca z dorobkiem olimpijskim. W komentarzach najczęściej przewijają się nazwiska Ireny Szewińskiej, Adama Małysza czy Kamila Stocha.

Rozgoryczeni fani punktują, że globalna popularność piłki nożnej nie powinna przysłaniać historycznych osiągnięć w innych dyscyplinach. Jeden z internautów dosadnie podsumował werdykt. - Wybór Lewandowskiego na Czempiona Stulecia to jest skandal! Szewińska, Korzeniowski, Małysz, Stoch, Kowalczyk i wielu innych zasługuje na tego typu wyróżnienie milion razy bardziej – napisał pan Jakub na „X”.

Wielu komentujących uważa, że pominięcie najwybitniejszej polskiej lekkoatletki w historii jest brakiem szacunku dla jej dorobku. - To jest policzek dla jedynej osoby która powinna to dostać - ś.p. Ireny Szewińskiej – czytamy w kolejnym wpisie na platformie X.

Krytyka dotyczy przede wszystkim braku sukcesów reprezentacyjnych na wielkich imprezach w wykonaniu Lewandowskiego, co w zestawieniu z multimedalistami igrzysk budzi sprzeciw części środowiska kibicowskiego. - Sorry not sorry, ale Champion Stulecia dla Roberta Lewandowskiego to policzek dla medalistów olimpijskich – dodała kolejna osoba.