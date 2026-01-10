Robert Lewandowski czempionem stulecia. Ogromna awantura w sieci! Kibice grzmią o skandalu

2026-01-10

„To policzek dla medalistów olimpijskich” – grzmią wściekli kibice. Wybór Roberta Lewandowskiego na Czempiona Stulecia wywołał potężną burzę w internecie. Podczas gdy kapitan kadry wzruszony dziękował za historyczne wyróżnienie, fani masowo wyrażają swój sprzeciw, twierdząc, że statuetka należała się legendom takim jak Irena Szewińska czy Adam Małysz.

Robert Lewandowski czempionem stulecia na Gali Mistrzów Sportu

Robert Lewandowski został uhonorowany tytułem Czempiona Stulecia. Podczas gdy kapitan polskiej kadry dziękował za wyróżnienie, w mediach społecznościowych zawrzało. Internauci nie kryją oburzenia, twierdząc, że statuetka należała się legendom sportów olimpijskich.

Decyzja kapituły o przyznaniu tego wyjątkowego tytułu Robertowi Lewandowskiemu jest szeroko komentowana. Napastnik FC Barcelony, odbierając nagrodę zdalnie z Arabii Saudyjskiej, nie krył wzruszenia i podkreślał, jak wielką wagę ma dla niego to wyróżnienie.

– To dowód, że moja droga ma sens. Nigdy nie byłem w niej sam. Nigdy nie myślałem, że ktoś będzie porównywał mnie ze stuleciem sportowców. To efekt pracy wielu ludzi - trenerów, kolegów z drużyny, sztabu. Dziękuję za zaufanie przez te wszystkie lata – powiedział ze sceny Lewandowski.

Burza w sieci. Lewandowski nie zasłużył na nagrodę?

Jednak tuż po ogłoszeniu wyników, w sieci rozpętała się prawdziwa awantura. Kibice masowo wyrażają swoje niezadowolenie, wskazując, że tytuł "Czempiona Stulecia" powinien trafić do sportowca z dorobkiem olimpijskim. W komentarzach najczęściej przewijają się nazwiska Ireny Szewińskiej, Adama Małysza czy Kamila Stocha.

Rozgoryczeni fani punktują, że globalna popularność piłki nożnej nie powinna przysłaniać historycznych osiągnięć w innych dyscyplinach. Jeden z internautów dosadnie podsumował werdykt. - Wybór Lewandowskiego na Czempiona Stulecia to jest skandal! Szewińska, Korzeniowski, Małysz, Stoch, Kowalczyk i wielu innych zasługuje na tego typu wyróżnienie milion razy bardziej – napisał pan Jakub na „X”.

Wielu komentujących uważa, że pominięcie najwybitniejszej polskiej lekkoatletki w historii jest brakiem szacunku dla jej dorobku. - To jest policzek dla jedynej osoby która powinna to dostać - ś.p. Ireny Szewińskiej – czytamy w kolejnym wpisie na platformie X.

Krytyka dotyczy przede wszystkim braku sukcesów reprezentacyjnych na wielkich imprezach w wykonaniu Lewandowskiego, co w zestawieniu z multimedalistami igrzysk budzi sprzeciw części środowiska kibicowskiego. - Sorry not sorry, ale Champion Stulecia dla Roberta Lewandowskiego to policzek dla medalistów olimpijskich – dodała kolejna osoba.

