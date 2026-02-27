Maria Szarapowa zachwyciła zdjęciami z sauny i spa! Co za widoki!

Maria Szarapowa, legenda tenisa, zachwyca fanów swoimi zdjęciami z wakacji we Włoszech.

Była tenisistka, znana z luksusowego stylu życia, wypoczywa w Dolomitach, korzystając z uroków gór i relaksując się w ekskluzywnym spa.

Czym Szarapowa zaskoczy tym razem? Odkryj szczegóły jej włoskiej przygody i zobacz, co kryje się za tajemniczym projektem!

Maria Szarapowa przebywa we Włoszech i świetnie się bawi. Najpierw kibicowała sportowcom w czasie Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina, a teraz wypoczywa w Dolomitach, chodząc po górach i grzejąc się w alpejskich saunach. Rosyjska gwiazda ma teraz sporo wolnego czasu i postanowiła wyskoczyć na krótki urlop. Towarzyszy jej ekipa filmowa, więc można się domyślać, że to kolejny marketingowy projekt długonogiej Maszy, która wciąż zarabia fortunę na kontraktach reklamowych. Była liderka światowego rankingu zatrzymała się w luksusowym kurorcie i nagrała wideo siebie podczas korzystania z ekskluzywnego spa.

„W końcu dotarłam i jestem w Dolomitach! Co to za wyjątkowe miejsce, w ogóle niekrzykliwe. Jaka ulga! Nie jestem (jeszcze) narciarką, ale w ten dzień chodziłam po szlakach, wędrowałam i pływałam na świeżym powietrzu. I tak w kółko! Nie mogę się doczekać, aż zobaczycie, co nakręciliśmy. Dziękuję Urszuli i Hugo za najcudowniejszy pobyt. To wy jesteście duszą tego miejsca!” - napisała zachwycona Maria Szarapowa.

Maria Szarapowa ponad trzy lata temu została matką małego Theodora i wciąż jest w znakomitej formie. Rosyjska gwiazda sześć temu zakończyła tenisową karierę, w czasie której wygrała pięć turniejów wielkoszlemowych i wspięła się na sam szczyt tenisowego rankingu WTA. Przez długie lata długonoga Rosjanka uważana była za jedną z najpiękniejszych atletek na świecie, dzięki czemu zarabiała fortunę na kontraktach reklamowych, promując luksusowe produkty światowych marek. “Dzięki tenisowi poznałam świat i dowiedziałam się, do czego jestem zdolna" - podsumowała Szarapowa, ogłaszając, że kończy karierę.

Jak podliczył serwis "Forbes", Maria Szarapowa w trakcie tenisowej kariery uzbierała w sumie aż 325 milionów dolarów, z czego 286 mln dolarów to wpływy z reklam! Teraz wiedzie szczęśliwe życie sportowej emerytki, błyszcząc na salonach, dużo podróżując, sprzedając swoje luksusowe słodycze. I wciąż zarabia fortunę dzięki reklamom. Szykuje się też do ślubu z Alexandrem Gilkesem, z którym zaręczyła się już kilka lat temu.

