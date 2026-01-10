Anna Lewandowska niczym Barbie na Gali Mistrzów Sportu. Odważna kreacja! Przesadziła? [ZDJĘCIA]

- Anna Lewandowska pojawiła się na Gali Mistrzów Sportu za rok 2025
- Żona kapitana kadry Roberta Lewandowskiego postawiła na odważną stylizację
- Trudno nie pomyśleć, że wyglądała trochę jak... lalka Barbie!
Gala Mistrzów Sportu: Anna Lewandowska niczym Barbie!
Choć Gala Mistrzów Sportu to przede wszystkim święto osiągnięć atletów, czerwony dywan rządzi się swoimi prawami. W tym roku bezapelacyjnie uwagę przykuła najmocniej Anna Lewandowska, która postawiła na odważną, intensywną kolorystykę, przywodzącą na myśl najsłynniejszą lalkę świata.
Żona kapitana reprezentacji Polski zaprezentowała się w zjawiskowej, balowej sukni w kolorze soczystej fuksji. Kreacja o kroju księżniczki, z gorsetową górą odsłaniającą ramiona i obszernym, drapowanym dołem, idealnie wpisuje się w modny trend "Barbiecore", ale w niezwykle eleganckim, wieczorowym wydaniu. Anna zrezygnowała z mocnych dodatków, stawiając na delikatną biżuterię i naturalnie rozpuszczone włosy, co pozwoliło sukni grać pierwsze skrzypce.
Jej intrygujący wygląd przyciągał spojrzenia wszystkich fotoreporterów, co w tym roku ma szczególne znaczenie. Choć Robert Lewandowski tradycyjnie znalazł się w gronie nominowanych w Plebiscycie "Przeglądu Sportowego", nastroje wokół jego wyniku są stonowane. Po sezonie pełnym wyzwań nie przewiduje się, aby napastnik Barcelony włączył się do walki o ścisłą czołówkę czy podium, ustępując miejsca takim gwiazdom jak Iga Świątek czy Bartosz Zmarzlik.
Niezależnie jednak od tego, które miejsce w głosowaniu kibiców zajmie "Lewy", na czerwonym dywanie to jego żona bez wątpienia przykuła uwagę.
