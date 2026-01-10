Anna Lewandowska niczym Barbie na Gali Mistrzów Sportu. Odważna kreacja! Przesadziła? [ZDJĘCIA]

Anna Lewandowska pojawiła się na Gali Mistrzów Sportu za rok 2025

Żona kapitana kadry Roberta Lewandowskiego postawiła na odważną stylizację

Trudno nie pomyśleć, że wyglądała trochę jak... lalka Barbie!

Gala Mistrzów Sportu: Anna Lewandowska niczym Barbie!

Choć Gala Mistrzów Sportu to przede wszystkim święto osiągnięć atletów, czerwony dywan rządzi się swoimi prawami. W tym roku bezapelacyjnie uwagę przykuła najmocniej Anna Lewandowska, która postawiła na odważną, intensywną kolorystykę, przywodzącą na myśl najsłynniejszą lalkę świata.

Żona kapitana reprezentacji Polski zaprezentowała się w zjawiskowej, balowej sukni w kolorze soczystej fuksji. Kreacja o kroju księżniczki, z gorsetową górą odsłaniającą ramiona i obszernym, drapowanym dołem, idealnie wpisuje się w modny trend "Barbiecore", ale w niezwykle eleganckim, wieczorowym wydaniu. Anna zrezygnowała z mocnych dodatków, stawiając na delikatną biżuterię i naturalnie rozpuszczone włosy, co pozwoliło sukni grać pierwsze skrzypce.

Jej intrygujący wygląd przyciągał spojrzenia wszystkich fotoreporterów, co w tym roku ma szczególne znaczenie. Choć Robert Lewandowski tradycyjnie znalazł się w gronie nominowanych w Plebiscycie "Przeglądu Sportowego", nastroje wokół jego wyniku są stonowane. Po sezonie pełnym wyzwań nie przewiduje się, aby napastnik Barcelony włączył się do walki o ścisłą czołówkę czy podium, ustępując miejsca takim gwiazdom jak Iga Świątek czy Bartosz Zmarzlik.

Niezależnie jednak od tego, które miejsce w głosowaniu kibiców zajmie "Lewy", na czerwonym dywanie to jego żona bez wątpienia przykuła uwagę.

