Anna Lewandowska niczym Barbie na Gali Mistrzów Sportu. Odważna kreacja! Przesadziła? [ZDJĘCIA]

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2026-01-10 20:28

Czerwony dywan należał do niej! Anna Lewandowska na Gali Mistrzów Sportu zaszalała ze stylizacją, wybierając kreację, obok której nie dało się przejść obojętnie. Żona Roberta Lewandowskiego postawiła na odważną fuksję i balowy krój, wyglądając niczym lalka Barbie.

  • Anna Lewandowska pojawiła się na Gali Mistrzów Sportu za rok 2025
  • Żona kapitana kadry Roberta Lewandowskiego postawiła na odważną stylizację
  • Trudno nie pomyśleć, że wyglądała trochę jak... lalka Barbie!

Gala Mistrzów Sportu: Anna Lewandowska niczym Barbie!

Choć Gala Mistrzów Sportu to przede wszystkim święto osiągnięć atletów, czerwony dywan rządzi się swoimi prawami. W tym roku bezapelacyjnie uwagę przykuła najmocniej Anna Lewandowska, która postawiła na odważną, intensywną kolorystykę, przywodzącą na myśl najsłynniejszą lalkę świata.

Żona kapitana reprezentacji Polski zaprezentowała się w zjawiskowej, balowej sukni w kolorze soczystej fuksji. Kreacja o kroju księżniczki, z gorsetową górą odsłaniającą ramiona i obszernym, drapowanym dołem, idealnie wpisuje się w modny trend "Barbiecore", ale w niezwykle eleganckim, wieczorowym wydaniu. Anna zrezygnowała z mocnych dodatków, stawiając na delikatną biżuterię i naturalnie rozpuszczone włosy, co pozwoliło sukni grać pierwsze skrzypce.

Anna Lewandowska jak Barbie
31 zdjęć

Jej intrygujący wygląd przyciągał spojrzenia wszystkich fotoreporterów, co w tym roku ma szczególne znaczenie. Choć Robert Lewandowski tradycyjnie znalazł się w gronie nominowanych w Plebiscycie "Przeglądu Sportowego", nastroje wokół jego wyniku są stonowane. Po sezonie pełnym wyzwań nie przewiduje się, aby napastnik Barcelony włączył się do walki o ścisłą czołówkę czy podium, ustępując miejsca takim gwiazdom jak Iga Świątek czy Bartosz Zmarzlik.

Niezależnie jednak od tego, które miejsce w głosowaniu kibiców zajmie "Lewy", na czerwonym dywanie to jego żona bez wątpienia przykuła uwagę.

Zobacz zdjęcia innych gwiazd na Gali Mistrzów Sportu.

Julia Szeremeta
13 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GALA MISTRZÓW SPORTU
ANNA LEWANDOWSKA