Niezwykłe, co na cmentarzu w drodze na pogrzeb Bożeny Dykiel zobaczyli żałobnicy! Poruszający widok

Pogrzeb Bożeny Dykiel, aktorki znanej z serialu "Na Wspólnej", odbył się 25 lutego w Warszawie, przyciągając tłumy żałobników, w tym wiele gwiazd polskiej sceny artystycznej.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się mszą w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym, którą zakłóciły dzwoniące telefony komórkowe, a następnie kontynuowane były na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Aktorka spoczęła w sąsiedztwie grobów wybitnych sportowców, Jerzego Kuleja i Ryszarda Parulskiego, co wywołało poruszenie wśród żałobników

Bożena Dykiel była nie tylko wspaniałą aktorką, w ostatnich latach znaną przede wszystkim z roli Marii Zięby w serialu "Na Wspólnej", lecz także po prostu wspaniałą osobą uwielbianą nie tylko w środowisku artystycznym. Pogrzeb Bożeny Dykiel odbył się niecałe dwa tygodnie po jej śmierci. Ostatnie pożegnanie aktorki rozpoczęło się w środę, 25 lutego, o godzinie 12 od mszy św. w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Nabożeństwo odprawił ks. Andrzej Luter. Podczas mszy doszło do skandalu - kapłan musiał ją przerwać, bo telefony komórkowe zagłuszały jego słowa. Po tzw. części kościelnej żałobnicy udali się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Bożena Dykiel spoczęła nieopodal grobów dwóch znakomitych sportowców - pięściarza Jerzego Kuleja i szermierza Ryszarda Parulskiego.

Żałobnicy na cmentarzu - w drodze na pogrzeb Bożeny Dykiel - zobaczyli, jak wyglądają mogiły dwóch mistrzów sportu. Wiele osób z wielkim poruszeniem patrzyło na groby Jerzego Kuleja i Ryszarda Paruskiego. Aż trudno uwierzyć, że od śmierci boksera minęło już niemal 14 lat. Szermierz natomiast zmarł 9 lat temu. Gdy żałobnicy dotarli już do grobu Bożeny Dykiel, w pamięci pewnie jeszcze mieli widok mogił wybitnych sportowców. Liczne zdjęcia z pogrzebu aktorki znanej m.in. z serialu "Na Wspólnej" prezentujemy w galerii.

Przypomnijmy, że dzień przed ostatnim pożegnaniem Bożeny Dykiel - w tym samym kościele i na tym samym cmentarzu -odbył się pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki. Wśród sław, którzy przyszły pożegnać aktora dostrzegliśmy m.in. Tomasza Iwana, byłego piłkarza reprezentacji Polski i holenderskiego Feyenoordu Rotterdam, a także Krzysztofa Włodarczyka, dawnego mistrza świata wagi junior ciężkiej w boksie.

