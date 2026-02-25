Niezwykłe, co na cmentarzu w drodze na pogrzeb Bożeny Dykiel zobaczyli żałobnicy! Poruszający widok

2026-02-25 16:56

Pogrzeb Bożeny Dykiel wywołał ogromne zainteresowanie. Legendarną aktorkę znaną m.in. z serialu "Na Wspólnej" pożegnały prawdziwe tłumy, w tym wielkie gwiazdy, takie jak Emilia Krakowska, Joanna Jabłczyńska, Małgorzata Pieczyńska, Magdalena Zawadzka czy Wiktor Zborowski. Już na cmentarzu żałobnicy idąc na pogrzeb, zobaczyli groby wielkich sportowców. To był poruszający widok. W galerii prezentujemy niezwykłe zdjęcia z pogrzebu Bożeny Dykiel.

  • Pogrzeb Bożeny Dykiel, aktorki znanej z serialu "Na Wspólnej", odbył się 25 lutego w Warszawie, przyciągając tłumy żałobników, w tym wiele gwiazd polskiej sceny artystycznej.
  • Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się mszą w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym, którą zakłóciły dzwoniące telefony komórkowe, a następnie kontynuowane były na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
  • Aktorka spoczęła w sąsiedztwie grobów wybitnych sportowców, Jerzego Kuleja i Ryszarda Parulskiego, co wywołało poruszenie wśród żałobników

Pogrzeb Bożeny Dykiel kościół i cmentarz

Bożena Dykiel była nie tylko wspaniałą aktorką, w ostatnich latach znaną przede wszystkim z roli Marii Zięby w serialu "Na Wspólnej", lecz także po prostu wspaniałą osobą uwielbianą nie tylko w środowisku artystycznym. Pogrzeb Bożeny Dykiel odbył się niecałe dwa tygodnie po jej śmierci. Ostatnie pożegnanie aktorki rozpoczęło się w środę, 25 lutego, o godzinie 12 od mszy św. w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Nabożeństwo odprawił ks. Andrzej Luter. Podczas mszy doszło do skandalu - kapłan musiał ją przerwać, bo telefony komórkowe zagłuszały jego słowa. Po tzw. części kościelnej żałobnicy udali się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Bożena Dykiel spoczęła nieopodal grobów dwóch znakomitych sportowców - pięściarza Jerzego Kuleja i szermierza Ryszarda Parulskiego. 

Na pogrzebie ujawniono szczegóły śmierci Bożeny Dykiel. Po godzinie mąż wykonał telefon!

Pogrzeb Bożeny Dykiel. Żałobnicy minęli groby Jerzego Kuleja i Ryszarda Parulskiego

Żałobnicy na cmentarzu - w drodze na pogrzeb Bożeny Dykiel - zobaczyli, jak wyglądają mogiły dwóch mistrzów sportu. Wiele osób z wielkim poruszeniem patrzyło na groby Jerzego Kuleja i Ryszarda Paruskiego. Aż trudno uwierzyć, że od śmierci boksera minęło już niemal 14 lat. Szermierz natomiast zmarł 9 lat temu. Gdy żałobnicy dotarli już do grobu Bożeny Dykiel, w pamięci pewnie jeszcze mieli widok mogił wybitnych sportowców. Liczne zdjęcia z pogrzebu aktorki znanej m.in. z serialu "Na Wspólnej" prezentujemy w galerii. 

Pożegnanie Bożeny Dykiel. Przemówienie wiceminister i list od Trzaskowskiego

Przypomnijmy, że dzień przed ostatnim pożegnaniem Bożeny Dykiel - w tym samym kościele i na tym samym cmentarzu -odbył się pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki. Wśród sław, którzy przyszły pożegnać aktora dostrzegliśmy m.in. Tomasza Iwana, byłego piłkarza reprezentacji Polski i holenderskiego Feyenoordu Rotterdam, a także Krzysztofa Włodarczyka, dawnego mistrza świata wagi junior ciężkiej w boksie. 

Pogrzeb Bożeny Dykiel Żałobnicy minęli groby sportowców

Pogrzeb Bożeny Dykiel
Ewa Gawryluk wspomina Bożenę Dykiel. Te słowa łamią serce!
