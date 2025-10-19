Tak wygląda grób legendarnego Jerzego Kuleja. 85. rocznica urodzin słynnego pięściarza [GALERIA]

Mateusz Sobiecki
2025-10-19 15:06

Od śmierci legendarnego Jerzego Kuleja minęło już 13 lat. Słynny polski pięściarz i dwukrotny mistrz olimpijski urodził się 19 października 1940 roku. W 85. urodziny odwiedziliśmy grób ikonicznego zawodnika na warszawskich Powązkach.

  • Jerzy Kulej urodził się 19 października 1940 roku. Dziś obchodziłby 85. urodziny
  • W rocznicę jego urodzin odwiedziliśmy jego grób na warszawskich Powązkach

85 lat temu urodził się Jerzy Kulej. Tak wygląda dziś jego grób

W niedzielę, 19 października mija 85 lat od urodzin Jerzego Kuleja, najwybitniejszego polskiego boksera, dwukrotnego mistrza olimpijskiego. W mistrzostwach Europy zdobył dwa złote i jeden srebrny medal, a w krajowym czempionacie triumfował ośmiokrotnie. Kulej urodził się 19 października 1940 roku w Częstochowie. Reprezentował barwy Startu Częstochowa i Gwardii Warszawa, był absolwentem warszawskiej AWF.

Największe sukcesy odnosił w wadze lekkopółśredniej (63,5 kg). Zdobywał złote medale olimpijskie w Tokio w 1964 roku i w Meksyku w 1968 roku. W mistrzostwach Europy triumfował w 1963 i 1965 roku, a w 1967 sięgnął po srebro.

Zmarł 13 lipca 2012 roku w wieku 71 lat. Jerzy Kulej był niekwestionowaną legendą polskiego sportu. Pięściarz został pochowany na warszawskich Powązkach. Na jego grobie wciąż znajdują się świeże znicze oraz wiązanka z kwiatami i polską flagą. Znalazły się także jesienne, spadające liście.

Rocznica urodzin Jerzego Kuleja. Tak wygląda jego grób
17 zdjęć

Kim był Jerzy Kulej?

Był zawodnikiem o niezwykłej waleczności i kondycji, znanym z ofensywnego stylu walki. Stoczył 348 pojedynków, z których 317 wygrał, 6 zremisował i 25 przegrał. Nigdy nie został znokautowany. Treningi rozpoczął w wieku 15 lat, a jego pierwszym trenerem był Wincenty Szyiński. Największe sukcesy osiągał pod wodzą Feliksa Stamma.

Po zakończeniu kariery sportowej Kulej był trenerem, działaczem, menedżerem boksu zawodowego i ekspertem telewizyjnym. W latach 2001–2005 zasiadał w Sejmie z ramienia SLD. Wystąpił również w filmie Marka Piwowskiego „Przepraszam, czy tu biją?” i napisał książkę „Jerzy Kulej – dwie strony medalu”. Jest autorem znanego powiedzenia: „nie ma bokserów odpornych na ciosy, są tylko źle trafieni”.

