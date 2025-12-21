Nieziemska uroda dziewczyn z KSW powaliła widzów! Skąpe stroje odkryły niemal całe ciała. Nie dało się nie patrzeć

Kolejna gala KSW za nami. W najważniejszych pojedynkach pasy mistrzowskie obronili Adrian Bartosiński i Paweł Pawlak, a Artur Szpilka w efektownym stylu pokonał Michala Martinka. Jednak wszystko przyćmiły zjawiskowe ring girls. Nieziemska uroda dziewczyn z KSW powaliła widzów! Ich skąpe stroje odkryły niemal całe piękne ciała. W galerii prezentujemy zdjęcia pań z ostatniej gali - XTB KSW 113, a także z poprzedniej ( XTB KSW 112).

Ring girls KSW nieziemską urodą przyćmiły nawet nokaut Artura Szpilki

Na gali XTB KSW 113 sportowych emocji zdecydowanie nie brakowało. Wielkie wrażenie zrobiła też cała otoczka wokół wydarzenia. Po raz kolejny w centrum uwagi znalazły się przepiękne ring girls, które swoją nieziemską urodą przyćmiły nawet kapitalny nokaut Artura Szpilki na Michale Martinku. Panie dbały o to, by widzowie nie nudzili się w przerwach między pojedynkami i towarzyszyły fighterom zarówno przed walką, jak i po starciu. Największą uwagę przykuły chyba przez walką Piotra Liska z Adamem "AJ" Modzelewskim. Początek tego starcia był bowiem mocno opóźniony, bo youtuber... zapomniał wziąć do klatki suspensora. Ring girls odziane były w bardzo skąpe stroje, które odkryły niemal całe ciała. Naprawdę, trudno było nie patrzeć na tak zjawiskowe dziewczyny odziane w takie kreacje... Zdjęcia ring girls z ostatniej i przedostatniej gali KSW prezentujemy w galerii. 

KSW 113. Kto wygrał walki?

W trakcie gali KSW 113 dwaj Polacy obronili mistrzowskie pasy - Paweł Pawlak wygrał przez poddanie w 5. rundzie z Laidem Zerhounim, a Adrian Bartosiński zwyciężył z Muslimem Tulshaevem przez TKO w 3. rundzie. W pozostałych walkach wygrywali: Artur Szpilka (z Michalem Martinkiem przez TKO w 2. rundzie), Adam "AJ" Modzelewski (z Piotrem Liskiem przez KO w 1. rundzie), Michał Michalski (z Damianem Janikowskim przez TKO w 1. rundzie), Stjepan Bekavac (z Marcinem Różalskim przez KO w 1. rundzie), Marcin Wójcik (z Augusko Sakaiem jednogłośną decyzją sędziów), Wiktor Zalewski (z Romainem Debiennem przez TKO w 3. rundzie), Marcello Morelli (z Patrykiem Surdynem przez TKO w 1. rundzie), Igor Włodarczyk (z Arturem Krawczykiem przez poddanie w 1. rundzie) i Souheil Kaouchen (z Krzysztofem Geburkiem przez TKO w 1. rundzie). 

Zjawiskowe dziewczyny skradły show na gali KSW 112! Widać było niemal każdą część ciała

