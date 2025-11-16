Zjawiskowe dziewczyny skradły show na gali KSW 112! Widać było niemal każdą część ciała

Gala XTB KSW 112, na której Patryk Kaczmarski zdobył pas tymczasowego mistrza wagi piórkowej, wzbudziła emocje nie tylko sportowe, ale i wizualne za sprawą ring girls.

Uwagę widzów przykuwały zjawiskowe dziewczyny z ekipy ring girls KSW, prezentujące się w skąpych strojach, które eksponowały niemal każdą część ciała.

Ring girls uświetniły widowisko, odwracając uwagę od walk, choć profesjonalni fighterzy skupili się na pojedynkach.

Świetne pojedynki na KSW 112. Polak zdobył pas

W sobotę, 15 listopada, odbyła się gala XTB KSW 112, podczas której zobaczyliśmy osiem świetnych pojedynków (w tym dwa na karcie wstępnej). Nie brakowało efektownych zakończeń (np. podczas starcia Maciej Kazieczko vs. Adam Masaev) czy długich wojen w oktagonie, które rozstrzygała decyzja sędziowską. Tak właśnie zakończył się pojedynek Valeriu Mircea - Wilson Varela. Wcześniej jednak doszło do awantury z powodu rzekomego ugryzienia. W walce wieczoru, której stawką był tymczasowy pas mistrza KSW wagi piórkowej, Patryk Kaczmarczyk nie bez problemów pokonał Adama Soldaeva (tu prezentujemy zapis relacji z gali XTB KSW 112). Polak ostatecznie wygrał w piątej rundzie po poddaniu. W wielkim widowisku nie mogło zabraknąć ring girls. Panie w oktagonie prezentowały się znakomicie.

Piękne polskie ring girl zachwycają na całym świecie. Błyszczą w blasku gwiazd KSW [GALERIA]

Ring girls na KSW 112. Widać było niemal każdą część ciała

Przy galach MMA dziewczyny, które towarzyszą zawodnikom, często swoją zjawiskową urodą sprawiają, że widzom trudno jest się skupić na samych walkach. To jednak pół biedy. Gorzej, gdy problem z koncentracją mają fighterzy. Na szczęście na KSW występują profesjonaliści, którzy podczas gal skupiają się wyłącznie na walce, a podziwianie ring girls zostawiają fanom. Podczas XTB KSW 112 panie mocno rozpaliły wyobraźnię zarówno tych, którzy znaleźli się na trybunach, jak i tych, którzy walki MMA oglądali przed telewizorem. Kobiety w oktagonie były niezwykle skąpo ubrane... Co prawda miały na sobie biustonosze i utrakrótkie szorciki, ale wiele one nie zakrywały. Generalnie widać było niemal każdą część ciała. Chwilami tylko okazałe puchary nieco zasłaniały ring girls. Ale tylko chwilami.

W galerii prezentujemy gorące zdjęcia ring girls z gali XTB KSW 112