Co za spotkanie! Legendarny Tomek ze "Złotopolskich", Andrzej Supron i Robert Korzeniowski. Ale się pozmieniali!

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2025-12-21 14:47

Kiedyś wszyscy trzej byli megapopularni. Dwaj wielcy sportowcy - Andrzej Supron i Robert Korzeniowski i jeden z ważniejszych aktorów hitowego serialu TVP - "Złotopolscy" - Piotr Szwedes, znany jako legendarny Tomek ze "Złotopolskich". Cała trójka spotkała się na ulicy - pod budynkiem TVN, gdzie przyszli na nagranie. Ale oni się pozmieniali! Ich najnowsze zdjęcia zobaczysz w naszej galerii.

  • Trzy ikony – zapaśnik Andrzej Supron, chodziarz Robert Korzeniowski i aktor Piotr Szwedes (Tomek ze "Złotopolskich") – spotkały się pod studiem TVN.
  • Ich wspólne pojawienie się wzbudziło sensację i skłoniło do refleksji nad upływem czasu.
  • Zobacz, jak zmienili się legendarni sportowcy i aktor, których kiedyś znała cała Polska.
  • Sprawdź ich najnowsze zdjęcia i przekonaj się, czy rozpoznałbyś ich na ulicy!

Andrzej Supron, Robert Korzeniowski i Tomek ze "Złotopolskich" spotkali się pod studiem TVN

Andrzej Supron, Robert Korzeniowski i Piotr Szwedes (czyli Tomek ze "Złotopolskich") wystąpili w weekendowym programie śniadaniowym "Dzień dobry TVN". Co ciekawe tego dnia w tej samej śniadaniówce pojawił się też Jan Błachowicz wraz z partnerką i synem. Świąteczny nastrój chyba wszystkim się udzielił. Fotoreporterzy przyłapali słynnego zapaśnika (byłego mistrza świata i wicemistrza olimpijskiego), fenomenalnego chodziarza i legendarnego Tomka ze "Złotopolskich" pod studiem TVN. Uśmiech z twarzy trzech panów prawie nie schodził. Widać było, że spotkanie wszystkim dostarczyło wiele radości. Przy okazji zwróciliśmy uwagę na to, że zarówno Andrzej Supron, jak i Robert Korzeniowski i Piotr Szwedes mocno się zmienili. Widać, że cała trójka jest w dobrej formie, ale ci, którzy dawno ich nie widzieli, mogliby mieć pewien problem z ich rozpoznaniem. 

Andrzej Supron szczerze o pomyśle organizacji przez Polskę igrzysk olimpijskich. Ważne słowa legendy, wspomniał swoje przeżycia

Tak teraz wyglądają  Andrzej Supron, Robert Korzeniowski i Piotr Szwedes

W końcu od czasu ich największej sławy trochę lat minęło. Andrzej Supron (73 l.) swoją piękną karierę sportową miał w latach 70. i 80. Potem wiele osób znało go jako prezentera telewizyjnego i komentatora. Robert Korzeniowski (57 l.) z kolei był symbolem polskiej lekkoatletyki w latach 90. i w początkach XXI wieku. Chodziarz czterokrotnie zdobywał złoty medal olimpijski i trzy razy był mistrzem świata. Równolatkiem Roberta Korzeniowskiego jest Piotr Szwedes, który wielką sławę zdobył w podobnych latach, co popularny "Korzeń". To on grał Tomka w serialu "Złotopolscy", którego perypetie w każdą sobotę i niedzielę śledziły miliony Polaków przed telewizorami. Piotr Szwedes na swoim koncie ma wiele ról, ale i tak dla części widzów na zawsze pozostanie nieco narwanym Tomkiem ze "Złotopolskich". W naszej galerii prezentujemy, jak teraz wyglądają Andrzej Supron, Robert Korzeniowski i Piotr Szwedes. 

Robert Korzeniowski dopiero po latach był gotowy o tym opowiedzieć. Lekarze ratowali jego zdrowie

Galeria: Andrzej Supron, Robert Korzeniowski i Tomek ze "Złotopolskich" przed siedzibą TVN

Andrzej Supron, Robert Korzeniowski i Tomek ze Złotopolskich
26 zdjęć
Super Express Google News
Tak śpiewa Andrzej Supron! Niepowtarzalny "Sen o Warszawie" na Balu Mistrzów Sportu Warszawy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROBERT KORZENIOWSKI
ANDRZEJ SUPRON
PIOTR SZWEDES
ZŁOTOPOLSCY