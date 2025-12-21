Co za spotkanie! Legendarny Tomek ze "Złotopolskich", Andrzej Supron i Robert Korzeniowski. Ale się pozmieniali!

Trzy ikony – zapaśnik Andrzej Supron, chodziarz Robert Korzeniowski i aktor Piotr Szwedes (Tomek ze "Złotopolskich") – spotkały się pod studiem TVN.

Ich wspólne pojawienie się wzbudziło sensację i skłoniło do refleksji nad upływem czasu.

Zobacz, jak zmienili się legendarni sportowcy i aktor, których kiedyś znała cała Polska.

Sprawdź ich najnowsze zdjęcia i przekonaj się, czy rozpoznałbyś ich na ulicy!

Andrzej Supron, Robert Korzeniowski i Tomek ze "Złotopolskich" spotkali się pod studiem TVN

Andrzej Supron, Robert Korzeniowski i Piotr Szwedes (czyli Tomek ze "Złotopolskich") wystąpili w weekendowym programie śniadaniowym "Dzień dobry TVN". Co ciekawe tego dnia w tej samej śniadaniówce pojawił się też Jan Błachowicz wraz z partnerką i synem. Świąteczny nastrój chyba wszystkim się udzielił. Fotoreporterzy przyłapali słynnego zapaśnika (byłego mistrza świata i wicemistrza olimpijskiego), fenomenalnego chodziarza i legendarnego Tomka ze "Złotopolskich" pod studiem TVN. Uśmiech z twarzy trzech panów prawie nie schodził. Widać było, że spotkanie wszystkim dostarczyło wiele radości. Przy okazji zwróciliśmy uwagę na to, że zarówno Andrzej Supron, jak i Robert Korzeniowski i Piotr Szwedes mocno się zmienili. Widać, że cała trójka jest w dobrej formie, ale ci, którzy dawno ich nie widzieli, mogliby mieć pewien problem z ich rozpoznaniem.

Andrzej Supron szczerze o pomyśle organizacji przez Polskę igrzysk olimpijskich. Ważne słowa legendy, wspomniał swoje przeżycia

Tak teraz wyglądają Andrzej Supron, Robert Korzeniowski i Piotr Szwedes

W końcu od czasu ich największej sławy trochę lat minęło. Andrzej Supron (73 l.) swoją piękną karierę sportową miał w latach 70. i 80. Potem wiele osób znało go jako prezentera telewizyjnego i komentatora. Robert Korzeniowski (57 l.) z kolei był symbolem polskiej lekkoatletyki w latach 90. i w początkach XXI wieku. Chodziarz czterokrotnie zdobywał złoty medal olimpijski i trzy razy był mistrzem świata. Równolatkiem Roberta Korzeniowskiego jest Piotr Szwedes, który wielką sławę zdobył w podobnych latach, co popularny "Korzeń". To on grał Tomka w serialu "Złotopolscy", którego perypetie w każdą sobotę i niedzielę śledziły miliony Polaków przed telewizorami. Piotr Szwedes na swoim koncie ma wiele ról, ale i tak dla części widzów na zawsze pozostanie nieco narwanym Tomkiem ze "Złotopolskich". W naszej galerii prezentujemy, jak teraz wyglądają Andrzej Supron, Robert Korzeniowski i Piotr Szwedes.

Robert Korzeniowski dopiero po latach był gotowy o tym opowiedzieć. Lekarze ratowali jego zdrowie

Galeria: Andrzej Supron, Robert Korzeniowski i Tomek ze "Złotopolskich" przed siedzibą TVN