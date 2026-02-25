Karol Nawrocki zaskoczył Kacpra Tomasiaka! Nieznane kulisy wizyty u prezydenta

Igrzyska Olimpijskie 2026 dobiegły końca, a polscy medaliści w skokach narciarskich mają za sobą oficjalne spotkanie z prezydentem.

Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek odwiedzili Karola Nawrockiego z resztą kadry w poniedziałek.

Obecny w Pałacu Prezydenckim Adam Małysz zdradził kulisy tej wizyty w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek u Karola Nawrockiego. Tak zaskoczył ich prezydent

Polscy skoczkowie są głównymi bohaterami reprezentacji Polski po igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Wywalczyli 3 z 4 polskich medali we Włoszech, w tym w dramatycznym konkursie duetów. Paweł Wąsek dołożył sporą cegiełkę do tego sukcesu, ale to Kacper Tomasiak został największym polskim bohaterem IO. 19-latek srebrem z kolegą zwieńczył fantastyczne igrzyska, na których jako debiutant i junior wywalczył srebro na normalnej skoczni i brąz na dużym obiekcie. Po powrocie do Polski został jeszcze mistrzem kraju, a kilkanaście godzin później w olimpijskiej chwale spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim. Więcej o tej wizycie opowiedział Adam Małysz.

Karol Nawrocki ugoszczony przez Adama Małysza na PŚ w Zakopanem

- Wydaje mi się, że na chłopakach zrobiło wrażenie przede wszystkim to, że spotkali się z normalnym człowiekiem. Bo rozmowa twarzą w twarz to zupełnie co innego niż publiczne wystąpienia, z jakich zna się prezydentów czy różnych polityków. Kacper i Paweł Wąsek widzieli więc człowieka, który normalnie się zachowuje tak jak każdy z nas. Oczywiście prezydent Nawrocki był bardzo dobrze przygotowany, wiedział bardzo dużo o każdym z naszej strony, łącznie z trenerami i serwismenami - przyznał prezes Polskiego Związku Narciarskiego w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Co ciekawe, medaliści olimpijscy nie byli jedynymi bohaterami spotkania w Pałacu Prezydenckim. Ich trener przygotowania motorycznego, Michał Wilk, odbierał akurat nominację profesorską! Było sporo śmiechu, bo członek sztabu szkoleniowego polskich skoczków zrobił to w reprezentacyjnym dresie. Naprawdę trudno będzie przebić wyjątkowość tej chwili!