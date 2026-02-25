Karol Nawrocki zaskoczył Kacpra Tomasiaka! Nieznane kulisy wizyty u prezydenta

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-02-25 10:51

Kurz po igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo powoli opada. Polscy medaliści mają za sobą spotkanie między innymi z prezydentem, ale dopiero teraz poznaliśmy kulisy wizyty u Karola Nawrockiego! Adam Małysz zdradził, jak prezydent zaskoczył Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska.

  • Igrzyska Olimpijskie 2026 dobiegły końca, a polscy medaliści w skokach narciarskich mają za sobą oficjalne spotkanie z prezydentem.
  • Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek odwiedzili Karola Nawrockiego z resztą kadry w poniedziałek.
  • Obecny w Pałacu Prezydenckim Adam Małysz zdradził kulisy tej wizyty w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek u Karola Nawrockiego. Tak zaskoczył ich prezydent

Polscy skoczkowie są głównymi bohaterami reprezentacji Polski po igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Wywalczyli 3 z 4 polskich medali we Włoszech, w tym w dramatycznym konkursie duetów. Paweł Wąsek dołożył sporą cegiełkę do tego sukcesu, ale to Kacper Tomasiak został największym polskim bohaterem IO. 19-latek srebrem z kolegą zwieńczył fantastyczne igrzyska, na których jako debiutant i junior wywalczył srebro na normalnej skoczni i brąz na dużym obiekcie. Po powrocie do Polski został jeszcze mistrzem kraju, a kilkanaście godzin później w olimpijskiej chwale spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim. Więcej o tej wizycie opowiedział Adam Małysz.

Zobacz: Adam Małysz w knajpie po spotkaniu z prezydentem! Nie był sam [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Karol Nawrocki ugoszczony przez Adama Małysza na PŚ w Zakopanem

- Wydaje mi się, że na chłopakach zrobiło wrażenie przede wszystkim to, że spotkali się z normalnym człowiekiem. Bo rozmowa twarzą w twarz to zupełnie co innego niż publiczne wystąpienia, z jakich zna się prezydentów czy różnych polityków. Kacper i Paweł Wąsek widzieli więc człowieka, który normalnie się zachowuje tak jak każdy z nas. Oczywiście prezydent Nawrocki był bardzo dobrze przygotowany, wiedział bardzo dużo o każdym z naszej strony, łącznie z trenerami i serwismenami - przyznał prezes Polskiego Związku Narciarskiego w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Co ciekawe, medaliści olimpijscy nie byli jedynymi bohaterami spotkania w Pałacu Prezydenckim. Ich trener przygotowania motorycznego, Michał Wilk, odbierał akurat nominację profesorską! Było sporo śmiechu, bo członek sztabu szkoleniowego polskich skoczków zrobił to w reprezentacyjnym dresie. Naprawdę trudno będzie przebić wyjątkowość tej chwili!

Super Sport SE Google News
QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą!
Pytanie 1 z 20
Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to...
Kamil Stoch
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
KAROL NAWROCKI
SKOKI NARCIARSKIE
Kacper Tomasiak
ADAM MAŁYSZ