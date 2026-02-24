Adam Małysz w knajpie po spotkaniu z prezydentem! Nie był sam [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz i bohaterowie reprezentacji Polski w skokach narciarskich spotkali się w poniedziałek (23 lutego) z Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim.

Po oficjalnej wizycie Małysz znalazł w Warszawie czas dla siebie, ale nie był sam.

Paparazzi przyłapali prezesa PZN na kawie z trenerem polskich skoczków, Maciejem Maciusiakiem!

Adam Małysz w knajpie z Maciejem Maciusiakiem po spotkaniu z Karolem Nawrockim

Po igrzyskach olimpijskich Adam Małysz ma ręce pełne roboty. Sukcesy polskich skoczków sprawiły, że skoki narciarskie znów znalazły się na ustach wszystkich w Polsce. Kacper Tomasiak przywiózł z igrzysk aż trzy medale - srebrny ze skoczni normalnej, brązowy ze skoczni dużej i srebrny w konkursie duetów razem z Pawłem Wąskiem. Po powrocie do Polski Tomasiak został jeszcze mistrzem kraju w niedzielnych zawodach w Wiśle, a już kilkanaście godzin później razem z kolegą z drużyny, trenerami i prezesem Polskiego Związku Narciarskiego spotkał się w Pałacu Prezydenckim z Karolem Nawrockim. Ale nie był to koniec wizyty w Warszawie.

Omówili spotkanie z ministrem przy kawie

Już następnego dnia - we wtorek - delegacja polskich skoków miała umówione kolejne oficjalne spotkanie, z ministrem sportu Jakubem Rutnickim. Być może szczegóły było trzeba jeszcze obgadać, co tłumaczyłoby wspólny wypad Adama Małysza i Macieja Maciusiaka na kawę po spotkaniu z prezydentem! Paparazzi przyłapali ich w jednej z warszawskich kawiarni, a także w drodze. Należy jednak pamiętać, że prezes PZN i trener polskich skoczków nie od igrzysk mają świetne relacje prywatne, a zdjęcia z Warszawy tylko to potwierdzają. Ostatnie sukcesy polskich skoczków osiągane wspólnie muszą ich cieszyć podwójnie!

