Zalewam tym i podlewam grudnika. Dzieki temu kwiat jest stmulowany do ponownego kwitnięcia. Co zrobić, aby grudnik zakwtł na wiosnę

Grudnik, znany jako kaktus bożonarodzeniowy, może kwitnąć dwa razy do roku, a drugie kwitnienie przypada na wiosnę.

Kluczem do ponownego kwitnienia jest okres spoczynku po zimie – roślina potrzebuje chłodnego, ciemnego miejsca i ograniczonego podlewania.

Domowe nawozy mogą znacząco pobudzić grudnika do obfitego kwitnienia.

Chcesz dowiedzieć się, jak krok po kroku przygotować grudnika na wiosenne kwitnienie i cieszyć się jego pięknymi kwiatami?

Co zrobić, aby grudnik zakwitł ponownie na wiosnę?

Grudnik nie bez powodu nazywany jest kaktusem bożonarodzeniowym. Zazwyczaj kwitnie w okresie Bożego Narodzenia i jest z niewielu kwiatów doniczkowych, które wypuszcza pąki późną zimą. Mało osób wie, że grudnik może kwitnąć dwa razy do roku, a drugie kwitnienie przypada na wiosnę. Aby jednak tak się stało schlumbergera potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji. Przede wszystkim najważniejszy jest okres spoczynku. Grudnik po zimowym kwitnieniu przechodzi w stan przypominający uśpienie. W tym czasie roślina regeneruje się i przygotowuje do kolejnego sezonu. Aby regeneracja przebiegła pomyślnie potrzebna jest odpowiednia pielęgnacja, a właściwie jej brak. W okresie spoczynku grudnik najlepiej przestawić jest w chłodne i ciemnie miejsca. W czasie zawiązywania pąków grudnik potrzebuje nawet 12 godzin ciemności. Należy również znacząco ograniczyć podlewania oraz całkowicie zrezygnować z nawożenia. Regeneracja grudnika po zimowym kwitnieniu trwa około 4- 6 tygodniu. Po tym czasie należy przestawić doniczkę na stanowisko z rozproszonym światłem i wznowić nawożenie. Dzięki tym zabiegom grudnik zacznie wypuszczać paki po raz kolejny.

Podlewaj grudnik tym wywarem, a zwiększysz kwitnienie. Sposób na więcej kwiatów grudnika

Domowe odżywki świetnie sprawdzą się do nawożenia grudnika wczesną wiosną. Jednym z najlepszych sposobów na pobudzenie oraz zwiększenie kwitnienia jest napar z łupin cebuli. Wystarczy, że obierzesz 2 duże cebula, a łupny zalejesz 1 litrem wrzącej wody. Całość odstaw na całą noc. Rano woda powinna być lekko brązowa. To znak, że napar jest gotowy do użycia. Podlewaj nim grudnika raz na dwa tygodnie.

Łupiny z cebuli zawierają wiece cennych substancji odżywczych. Wspomagają one procesy wzrostu oraz kwitnienia roślin. To między innymi karoten (przyspieszający regenerację pędów oraz wzmacniający odporność roślin na działanie gazów spalinowych), fitoncydy (chronią przed atakami szkodników) oraz witaminy z grupy B (stymulują tempo wzrostu oraz wzmacniają łodygi). Regularne używanie łupin z cebuli do nawożenia grudnika sprawi, że kwiat będzie silniejszy, większy, a kwitnienie będzie bardziej obfite.