Zabieram z szafki, dodaje 20 kropli i nacieram fugi, a te przestają pleśnieć. Bez szorowania usuwa zabrudzenia oraz wykwity pleśni

Fugi, zwłaszcza w łazience, to idealne środowisko dla pleśni z powodu wilgoci i porowatej struktury.

Domowe sposoby, takie jak mieszanka octu i olejku herbacianego, skutecznie usuwają pleśń i zapobiegają jej nawrotom.

Dowiedz się, jak prawidłowo stosować domowe środki i kiedy sięgnąć po specjalistyczne preparaty, aby skutecznie pozbyć się pleśni z fug!

Dlaczego pleśń i wykwity grzyba pojawiają się na fugach?

Fugi, czyli specjalistyczne wypełnienie szczelin pomiędzy płytkami ceramicznymi to miejsce, gdzie może pojawiać się pleśń. Podobnie jak gołe ściany, fugi stanowią porowatą powierzchnię, która zatrzymuje wilgoć. Stwarza to idealne warunki do namnażania się pleśń. Najbardziej narażone na pleśń są fugi wokół płytek łazienkowych. To właśnie w łazience jest największa wilgoć w całym domu. Ciepło oraz parująca woda sprawia, że grzyby oraz pleśń mogą pojawić się bardzo szybko. Pamiętaj, aby zawsze wietrzyć łazienkę po kąpieli i dbać o cyrkulację powietrza.

Jeżeli na fugach pojawiła się pleśń to nie powód do wpadania w panikę. Jeżeli wykwity nie są bardzo duże poradzą sobie z nimi domowe sposoby. Najlepiej jest działać dwutorowo, czyli wcierać w fugi produkty o działaniu antybakteryjnym oraz usuwającym wykwity. Specjaliści wskazują, że najlepszym domowym sposobem na pleśń na fugach jest połączenie octu z olejkiem herbacianym. Do miski wlej 1 szklankę wody, 1 szklankę białego octu oraz dodaj 20 kropel olejku herbacianego. Całość dokładnie wymieszaj i miękką, starą szczoteczką do zębów nacieraj preparatem fugi. Pozostaw mieszankę na fugach na około 20 minut, a następnie delikatnie ją zmyj. Ocet to jeden z najlepszych domowych sposobów na usuwanie pleśni z różnych powierzchni. Działa odkażająco i antybakteryjnie, a także czyście i odświeża fugi. Olejek herbaciany to przede wszystkim właściwości przeciwbakteryjne, które chronią przed nawrotami wykwitów. Warto wiedzieć, że czasem konieczne jest powtórzenie zabiegu. Najlepiej wykonać 3 serie zabiegów 3 dni pod rząd. Jeżeli pleśń nadal nie schodzi to trzeba sięgnąć po bardziej zaawansowane metody. W sklepach budowlanych i ogrodniczych znajdziesz specjalistyczne płyny do usuwania pleśni. Są one żrące i należy uważać podczas ich używania.