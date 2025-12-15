Wsyp 1 łyżeczkę do wody i spryskaj ziemię w doniczce. Pleśń zniknie z prędkością światła. Sposób na pleśń w doniczce

- Zimowa pielęgnacja roślin często prowadzi do problemów, a biały nalot na ziemi to znak ostrzegawczy.
- Istnieje prosty domowy sposób na pleśń w doniczce, który pomoże uratować Twoje rośliny.
- Poznaj przyczyny powstawania pleśni i dowiedz się, jak zapobiegać jej rozwojowi.
- Chcesz pozbyć się pleśni z doniczki? Sprawdź, co możesz zrobić!
Wsyp 1 łyżeczkę do wody i spryskaj ziemię w doniczce. Pleśń zniknie
Pielęgnacja roślin doniczkowych jesienią i zimą wygląda nieco inaczej niż w pozostałej części roku. Wynika to chociażby z faktu, że w tym okresie nasłonecznienie jest znacznie niższe, a wiele roślin przechodzi też w okres uśpienia. Wówczas wymagają one rzadszego podlewania. I tu wiele osób popełnia spory błąd i nie dostosowuje obfitości nawodnienie rośliny do pory roku i jej obecnych potrzeb. W efekcie roślina może marnieć, a na powierzchni ziemi w doniczce może pojawić się biały nalot. To dosyć wymowny sygnał, że przesadziliśmy z podlewaniem, a w ziemi rozwinęła się pleśń. Z nią nie ma żartów, dlatego trzeba działać jak najszybciej, aby uratować swoją roślinę. Wsyp jedną łyżeczkę do wody i spryskaj wierzchnią warstwę zainfekowanej ziemi. Po jakimś czasie pleśń zniknie z doniczki.
Domowy sposób na pleśń w doniczce. Aerozol z sody oczyszczonej
Jednym z najskuteczniejszych domowych sposobów na pleśń w doniczce jest soda oczyszczona. Jak ją stosować, aby pozbyć się pleśni z doniczki? Rozpuść łyżeczkę sody oczyszczonej w litrze wody i spryskaj delikatnie powierzchnię ziemi. Oczywiście uważaj, aby nie przesadzić, ponieważ zbyt duża ilość sody może zaszkodzić roślinie. Soda oczyszczona ma właściwości antygrzybiczne i pomaga podnieść pH gleby, co może utrudnić rozwój pleśni.
Przyczyny powstawania pleśni w ziemi
Pleśń w doniczce to problem nie tylko estetyczny, ale może być fatalny w skutkach dla naszej rośliny. Grzyb przedostaje się w głąb ziemi i blokuje dostarczanie korzeniom składników mineralnych. Z czasem kwiat może marnieć, a nawet obumrzeć. A skąd się bierze? Oto najczęstsze przyczyny powstawiania pleśni w roślinach doniczkowych:
- zbyt duża wilgotność powietrza w mieszkaniu,
- nadmierne podlewanie rośliny,
- ziemia o słabej przepuszczalności,
- niewystarczające nasłonecznienie.