Wsyp 1 łyżeczkę do wody i spryskaj ziemię w doniczce. Pleśń zniknie z prędkością światła. Sposób na pleśń w doniczce

Zimowa pielęgnacja roślin często prowadzi do problemów, a biały nalot na ziemi to znak ostrzegawczy.

Istnieje prosty domowy sposób na pleśń w doniczce, który pomoże uratować Twoje rośliny.

Poznaj przyczyny powstawania pleśni i dowiedz się, jak zapobiegać jej rozwojowi.

Chcesz pozbyć się pleśni z doniczki? Sprawdź, co możesz zrobić!

Wsyp 1 łyżeczkę do wody i spryskaj ziemię w doniczce. Pleśń zniknie

Pielęgnacja roślin doniczkowych jesienią i zimą wygląda nieco inaczej niż w pozostałej części roku. Wynika to chociażby z faktu, że w tym okresie nasłonecznienie jest znacznie niższe, a wiele roślin przechodzi też w okres uśpienia. Wówczas wymagają one rzadszego podlewania. I tu wiele osób popełnia spory błąd i nie dostosowuje obfitości nawodnienie rośliny do pory roku i jej obecnych potrzeb. W efekcie roślina może marnieć, a na powierzchni ziemi w doniczce może pojawić się biały nalot. To dosyć wymowny sygnał, że przesadziliśmy z podlewaniem, a w ziemi rozwinęła się pleśń. Z nią nie ma żartów, dlatego trzeba działać jak najszybciej, aby uratować swoją roślinę. Wsyp jedną łyżeczkę do wody i spryskaj wierzchnią warstwę zainfekowanej ziemi. Po jakimś czasie pleśń zniknie z doniczki.

Domowy sposób na pleśń w doniczce. Aerozol z sody oczyszczonej

Jednym z najskuteczniejszych domowych sposobów na pleśń w doniczce jest soda oczyszczona. Jak ją stosować, aby pozbyć się pleśni z doniczki? Rozpuść łyżeczkę sody oczyszczonej w litrze wody i spryskaj delikatnie powierzchnię ziemi. Oczywiście uważaj, aby nie przesadzić, ponieważ zbyt duża ilość sody może zaszkodzić roślinie. Soda oczyszczona ma właściwości antygrzybiczne i pomaga podnieść pH gleby, co może utrudnić rozwój pleśni.

Przyczyny powstawania pleśni w ziemi

Pleśń w doniczce to problem nie tylko estetyczny, ale może być fatalny w skutkach dla naszej rośliny. Grzyb przedostaje się w głąb ziemi i blokuje dostarczanie korzeniom składników mineralnych. Z czasem kwiat może marnieć, a nawet obumrzeć. A skąd się bierze? Oto najczęstsze przyczyny powstawiania pleśni w roślinach doniczkowych:

zbyt duża wilgotność powietrza w mieszkaniu,

nadmierne podlewanie rośliny,

ziemia o słabej przepuszczalności,

niewystarczające nasłonecznienie.