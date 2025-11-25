Wyciąga pleśń z roślin doniczkowych. Zagotuj, a gdy ostygnie wlej do doniczki, a pozbędziesz się zarazy. Sposób na pleśń w doniczce

Jesień sprzyja rozwojowi pleśni w doniczkach przez wilgoć i spoczynek roślin.

Wyciąga pleśń z roślin doniczkowych. Zagotuj, a gdy ostygnie wlej do doniczki

Jesień to okres, który sprzyja rozwojowi pleśni w doniczkach roślin. Wysoka wilgotność powietrza w pomieszczeniach i stopniowy okres spoczynku roślin sprawia, że bardzo łatwo przedobrzyć z ilością podlewania. W efekcie ziemia jest stale wilgotna i staje się idealnym środowiskiem do rozwoju pleśni i chorób grzybowych. Jak wygląda pleśń w doniczce? Pleśń w doniczce może przybierać różne formy i kolory, w zależności od gatunku grzyba, który ją wywołał. Najczęściej jest to białawy nalot. Wygląda jak puszysty, biały kożuch na powierzchni ziemi, na ściankach doniczki, a czasem nawet na łodygach roślin. Jednak może ona przybierać również kolor żółty, szary, a nawet zielony. Dlatego bardzo ważna jest obserwacja swoich roślin i reagowanie na jakiekolwiek zmiany w wyglądzie nie tylko samej ziemi, ale też i samej rośliny. Kiedy tylko zauważymy, że pleśń rozwinęła się w doniczce, to od razu reagujmy. Zagotuj ten składnik w wodzie, a gdy ostygnie wlej go do doniczki zainfekowanej rośliny. Ten płyn dosłownie wyciąga pleśń z ziemi.

Domowy sposób na pleśń w doniczce. Usunie ją z zarodnikami

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na zwalczenie pleśni z doniczek roślin jest czosnek. Dzięki zawartości allicyny ma on właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze, dlatego z łatwością i w naturalny sposób pomoże nam pozbyć się pleśni i zarodników grzybów z ziemi. Można go zastosować na dwa sposoby. Pierwszy polega na zagotowaniu 4 ząbków czosnki w 1/2 litra wody. Kiedy wywar całkowicie ostygnie wlewamy go do zaatakowanych przez grzyby roślin. Można również wcisnąć do ziemi 2 ząbki czosnku. Należy jednak uważać, aby nie uszkodzić przy tym korzeni rośliny.

Przyczyny powstawania pleśni w ziemi

Pleśń w doniczce najczęściej pojawia się w okresie jesienno-zimowym. Niestety to problem nie tylko estetyczny, ale może być fatalny w skutkach dla naszej rośliny. Grzyb przedostaje się w głąb ziemi i blokuje dostarczanie korzeniom składników mineralnych. Z czasem kwiat może marnieć, a nawet obumrzeć. A skąd się bierze? Oto najczęstsze przyczyny powstawiania pleśni w roślinach doniczkowych:

zbyt duża wilgotność powietrza w mieszkaniu,

nadmierne podlewanie rośliny,

ziemia o słabej przepuszczalności,

niewystarczające nasłonecznienie.