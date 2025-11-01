Weź 1 łyżeczkę i rozsyp w doniczce. Pomoże usunąć pleśń z ziemi i wzmocni roślinę. Sposób na pleśń w doniczce

Biały nalot w doniczce to często pleśń, pojawiająca się wskutek nadmiernego podlewania, niedostatecznego nasłonecznienia i wysokiej wilgotności.

Pleśń w doniczce nie tylko szpeci, ale także zagraża zdrowiu rośliny, blokując wchłanianie składników odżywczych i prowadząc do jej obumierania.

Odkryj proste, domowe sposoby na pozbycie się pleśni z ziemi, wykorzystując popularne produkty kuchenne – poznaj skuteczne triki!

Przyczyny powstawania pleśni w doniczce

Często zupełnie przypadkiem, na przykład podczas podlewania swoich roślin w domu możemy spostrzec, że na wierzchu ziemi pojawił się białawy nalot. Wiele z nas zaczyna wówczas zastanawiać się, skąd się on wziął i o czym świadczy. Otóż w wielu przypadkach biały nalot na ziemi w doniczce oznacza jedno - to pleśń, która zaatakowała Twoją roślinę. Pleśń w doniczce najczęściej pojawia się w okresie jesieni i zimy. Najczęstszą jej przyczyną jest nieprawidłowa pielęgnacja roślin - zbytnie podlewanie, niewystarczające nasłonecznienie i duża wilgotność powietrza. Niestety warto mieć na uwadze, że pleśń w doniczce to problem nie tylko estetyczny, ale może być fatalna w skutkach dla naszej rośliny. Otóż grzyb przedostaje się w głąb ziemi i blokuje dostarczanie korzeniom składników mineralnych. Z czasem kwiat zacznie marnieć, a nawet obumiera.

Weź 1 łyżeczkę i rozsyp w doniczce. Pomoże usunąć pleśń z ziemi i wzmocni roślinę

Jeśli zauważysz, że na powierzchni gleby, w której zasadzona jest roślina, pojawił się białawy nalot, to szybko reaguj. Oprócz wielu sklepowych specyfików zwalczających pleśń w doniczce są też równie skuteczne domowe sposoby. Jeden z nich jest tani i ekologiczny, a przyprawę zwalczającą pleśń w ziemi ma chyba każdy z nas w swojej kuchni. Chodzi o cynamon, który nie tylko zwalczy pleśń, dzięki swoim właściwościom grzybobójczym, ale również zapobiegnie jej ponownemu wystąpieniu. Wystarczy jedną łyżeczkę równomiernie rozsypać na wierzchniej warstwie gleby i wymieszać go z ziemią. Zabieg można powtórzyć za kilka dni, aż wykwity znikną.

Domowe sposoby na pleśń w ziemi roślin doniczkowych

Pleśni z doniczki można pozbyć się stosując inne domowe sposoby. Poza cynamonem w walce z zarodnikami skuteczne są drożdże. Nie tylko skutecznie zwalczają pleśń, ale stanowią także cenny nawóz dla roślin. Wystarczy rozpuścić 50 g świeżych drożdży piekarskich w 5 l letniej wody i wystudzić. Powstałym roztworem podlać kwiaty doniczkowe. Można także pokroić 2 ząbki czosnku i wcisnąć w ziemię, na której jest widoczny biały nalot. Również soda oczyszczona ma właściwości grzybobójcze, co pomaga w eliminacji białego nalotu na kwiatach. Możesz stosować ją na dwa sposoby. Posyp ziemię tym proszkiem lub sporządź płyn. W 1 litrze wody rozpuść pół łyżeczki sody oczyszczonej i dodaj kroplę bardzo delikatnego mydła w płynie. Gotową mieszankę przelej do buteleczki ze spryskiwaczem i spryskuj nią ziemię rośliny, która została zajęta pleśnią.