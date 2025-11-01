Weź 1 łyżeczkę i rozsyp w doniczce. Pomoże usunąć pleśń z ziemi i wzmocni roślinę. Sposób na pleśń w doniczce

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-11-01 6:17

Problem pleśni w doniczce może spędzać sen z powiek. Ten białawy nalot na wierzchniej warstwie ziemi może być zwiastunem poważniejszych problemów z roślinami, dlatego warto od razu zareagować. Jak zwalczyć pleśń w doniczce z naszą rośliną? Weź 1 łyżeczkę tej popularnej przyprawy i rozsyp na całej powierzchni ziemi. Ten sposób pomoże usunąć wykwity pleśni i wzmocni roślinę.

Sposób na pleśń w doniczce

i

Autor: Shutterstock
  • Biały nalot w doniczce to często pleśń, pojawiająca się wskutek nadmiernego podlewania, niedostatecznego nasłonecznienia i wysokiej wilgotności.
  • Pleśń w doniczce nie tylko szpeci, ale także zagraża zdrowiu rośliny, blokując wchłanianie składników odżywczych i prowadząc do jej obumierania.
  • Odkryj proste, domowe sposoby na pozbycie się pleśni z ziemi, wykorzystując popularne produkty kuchenne – poznaj skuteczne triki!

Przyczyny powstawania pleśni w doniczce

Często zupełnie przypadkiem, na przykład podczas podlewania swoich roślin w domu możemy spostrzec, że na wierzchu ziemi pojawił się białawy nalot. Wiele z nas zaczyna wówczas zastanawiać się, skąd się on wziął i o czym świadczy. Otóż w wielu przypadkach biały nalot na ziemi w doniczce oznacza jedno - to pleśń, która zaatakowała Twoją roślinę. Pleśń w doniczce najczęściej pojawia się w okresie jesieni i zimy. Najczęstszą jej przyczyną jest nieprawidłowa pielęgnacja roślin - zbytnie podlewanie, niewystarczające nasłonecznienie i duża wilgotność powietrza. Niestety warto mieć na uwadze, że pleśń w doniczce to problem nie tylko estetyczny, ale może być fatalna w skutkach dla naszej rośliny. Otóż grzyb przedostaje się w głąb ziemi i blokuje dostarczanie korzeniom składników mineralnych. Z czasem kwiat zacznie marnieć, a nawet obumiera. 

Weź 1 łyżeczkę i rozsyp w doniczce. Pomoże usunąć pleśń z ziemi i wzmocni roślinę

Jeśli zauważysz, że na powierzchni gleby, w której zasadzona jest roślina, pojawił się białawy nalot, to szybko reaguj. Oprócz wielu sklepowych specyfików zwalczających pleśń w doniczce są też równie skuteczne domowe sposoby. Jeden z nich jest tani i ekologiczny, a przyprawę zwalczającą pleśń w ziemi ma chyba każdy z nas w swojej kuchni. Chodzi o cynamon, który nie tylko zwalczy pleśń, dzięki swoim właściwościom grzybobójczym, ale również zapobiegnie jej ponownemu wystąpieniu. Wystarczy jedną łyżeczkę równomiernie rozsypać na wierzchniej warstwie gleby i wymieszać go z ziemią. Zabieg można powtórzyć za kilka dni, aż wykwity znikną.

Domowe sposoby na pleśń w ziemi roślin doniczkowych

Pleśni z doniczki można pozbyć się stosując inne domowe sposoby. Poza cynamonem w walce z zarodnikami skuteczne są drożdże. Nie tylko skutecznie zwalczają pleśń, ale stanowią także cenny nawóz dla roślin. Wystarczy rozpuścić 50 g świeżych drożdży piekarskich w 5 l letniej wody i wystudzić. Powstałym roztworem podlać kwiaty doniczkowe. Można także pokroić 2 ząbki czosnku i wcisnąć w ziemię, na której jest widoczny biały nalot. Również soda oczyszczona ma właściwości grzybobójcze, co pomaga w eliminacji białego nalotu na kwiatach. Możesz stosować ją na dwa sposoby. Posyp ziemię tym proszkiem lub sporządź płyn. W 1 litrze wody rozpuść pół łyżeczki sody oczyszczonej i dodaj kroplę bardzo delikatnego mydła w płynie. Gotową mieszankę przelej do buteleczki ze spryskiwaczem i spryskuj nią ziemię rośliny, która została zajęta pleśnią.

Polecany artykuł:

Bez tego anturium nie zakwitnie. Przygotuj dziś i za 2 dni podlej roślinę, a wy…
Super Express Google News
Kwiaty, które kwitną zimą
6 zdjęć
Quiz: Kwiatki bratki i? Oto arcytrudny test. Znasz polskie piosenki o kwiatach albo z kwitami w tle?
Pytanie 1 z 10
Zaczynamy od prostego tekstu, z którym poradzi sobie nawet przedszkolak. Radiowe Nutki w piosence „Kwiatki bratki” wspominają jeszcze o innych kwiatach „dla Malwinki, dla Dorotki”. Jakich?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

pleśń w doniczce