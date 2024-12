Wcieram to w obrus po praniu i mam spokój z plamami. Tworzy wartwę ochronną na obrusie i nawet barszcz czerwony się nie wchłania. Domowy impregat do tkanin

Wstaw do lodówki, a rozmrozi się w okamgnieniu. Będzie gotowa do mycia. Sposób na szybkie rozmrożenie lodówki

Jeśli na ziemi w doniczce z twoim ulubionym kwiatem pojawił się miękki, biały przypominający watę nalot to wiedz, że masz do czynienia z pleśnią. Tego rodzaju grzyby bardzo często atakują dracenę, monsterę i inne domowe kwiaty. Jeśli zastanawiasz się jak uratować rośliny w naturalny sposób, z pomocą przychodzi cynamon.

Rozsyp dwie łyżeczki na ziemi w doniczce, pleśń i grzyby znikną. Oto jak pozbyć się pleśni z doniczki

Najprostszym sposobem na pozbycie się pleśni w doniczce jest posypanie ziemi popularną przyprawą, którą kojarzymy z szarlotką. Jednak cynamon nie tylko wzbogaca smak potraw, ale ma także właściwości grzybobójcze. Wystarczy wysypać dwie łyżeczki mielonego cynamonu na ziemię zaatakowaną pleśnią. Dla lepszego efektu warto wymieszać przyprawę z wierzchnią warstwą gleby. W ten sposób pozbędziesz się pleśni nie tylko w doniczkach. Trik z cynamonem z powodzeniem można wykorzystać także w przypadku roślin ogrodowych. Pamiętaj też, że przed posypaniem ziemi cynamonem trzeba zebrać warstwę białej pleśni. Cynamon ma znacznie więcej zastosowań w ogrodnictwie i uprawie roślin domowych. Aromatyczna przyprawa przyda się także do odstraszania mówek oraz mszycy. Pomoże także podczas przesadzania kwiatów. Jeśli chcemy, by rośliny szybciej się ukorzeniły i zakwitły, wystarczy wsypać odrobinę przyprawy do otworu w ziemi, do którego następnie przesadzimy kwiaty.

Skąd bierze się pleśń w doniczce?

Pleśń w doniczce pojawia się zazwyczaj wtedy, gdy przechowujemy kwiaty w wilgotnym pomieszczeniu lub/i nadmiernie podlewamy żyzną ziemię. Najczęściej dochodzi do tego w zimnych miesiącach, kiedy szczelnie zamykamy okna w mieszkaniach. Ten specyficzny biały nalot na ziemi często bywa także mylony z wapiennym osadem, który powstaje na obrzeżach doniczki w wyniku podlewania roślin twardą wodą. O ile osad nie jest niebezpieczny, to pleśń w doniczce może przyczynić się do obumierania kwiatów.

ZOBACZ TEŻ: Zalałam te irytujące czarne muszki naturalnym preparatem. Ziemiórki z kwiatków doniczkowych nareszcie się wyniosły. Poznaj sposoby na ziemiórki