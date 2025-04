Dramat podczas interwencji. Młody mężczyzna ugodził policjantkę nożem!

Sanatoria drożeją. Co z darmowymi turnusami dla osób 75 plus? Resort Zdrowia reaguje

Włocławek: Policjantka raniona nożem

To nie był spokojny piątek (4 kwietnia 2025 r.) przy ulicy Traugutta we Włocławku. Jak podaje mł. asp. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP we Włocławku - policjanci zostali wezwani do agresywnego mężczyzny, który awanturował się na ulicy.

- Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zauważyli opisanego wcześniej mężczyznę, który podczas interwencji przy użyciu noża zranił w dłoń policjantkę. Na szczęście skończyło się na niegroźnym zranieniu ręki. Agresor został obezwładniony, zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi, mając prawie 1,4 promile alkoholu w organizmie - przekazuje mł. asp. Tomaszewski.

6 kwietnia mieszkaniec Włocławka usłyszał zarzut związany z podjętą wobec niego interwencją. Za czynną napaść na policjanta przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, zmuszenie do odstąpienia od czynności może mu grozić teraz kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności - dodaje policjant z Włocławka.

"Nie ma zgody i przyzwolenia na ataki wobec policjantów"

Sąd po zapoznaniu się z materiałem dowodowym przychylił się do wniosku o areszt dla podejrzanego. Najbliższe 2-miesiące 34-letni mieszkaniec Włocławka spędzi za kratkami.

- Przypominamy, że nie ma zgody i przyzwolenia na ataki wobec policjantów stojących na straży prawa, a każdy agresor musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Kodeks Karny za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności - podkreśla mł. asp. Tomasz Tomaszewski.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

i Autor: KMP we Włocławku Zaatakował policjantkę nożem. Mieszkaniec Włocławka został zatrzymany