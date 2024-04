Włocławek: 13-latek maltretował kota, a jego kolega to nagrywał! Nie uniknie kary

Co ojciec Rydzyk serwuje pielgrzymom i gościom? Przeprowadziliśmy test. Oczy wyszły nam z orbit

O tym bulwersującym zachowaniu zrobiło się głośno kilka dni temu, gdy Fundacja Mondo Cane – Inspektorat Włocławek opublikowała w mediach społecznościowych post z nagraniem. - Nadesłany film z czystą patologią dostaliśmy dzisiaj rano. Od rana przystąpiliśmy do czynności, przede wszystkim do odbioru kota. Nietrudno było ustalić tożsamość małoletniego, jego mamy i adresu zamieszkania. Po nitce do kłębka byliśmy już pod domem - czytamy w poście.

Jak przekazała fundacja, w domu we Włocławku panowała bardzo trudne warunki. - Trójka dzieci, samotna matka, bieda, złe warunki życia i niewinny kot. Nie, nie bronimy małoletniego sprawcy. Nie będziemy bronić! Sprawę zgłosiliśmy na policję. Kota dzisiaj odebraliśmy. Jest już bezpieczny, pod naszą opieką. Odpoczywa - przekazali pracownicy.

Kot na szczęście nie miał żadnych urazów ani widocznych śladów znęcania. - Miał za to ogrom pcheł, a jego stan ogólny jest dobry. To młody, niespełna roczny, niekastrowany kocurek - podkreśla fundacja.

Sprawę zgłoszono policji

Jak ustalili dziennikarze TVN 24, 13-latkowi towarzyszył 16-letni kolega, który go nagrywał. O sprawie fundacja poinformowała włocławską policję oraz szkołę, do której uczęszcza 13-latek.

- 11 kwietnia otrzymaliśmy zgłoszenie o znęcaniu się nad kotem od fundacji zajmującej się ochroną praw zwierząt. Obecnie policjanci prowadzą w tej sprawie postępowanie, a z uwagi na wiek osób, których dotyczy sprawa, materiały przekazane zostaną do sądu rodzinnego i nieletnich - powiedział w rozmowie z TVN 24 sierżant sztabowy Tomasz Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Weterynarze walczą o życie kotki Abi