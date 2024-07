i Autor: Shutterstock

Szokujące!

Kuracjusze z Inowrocławia skarżą się na tegoroczne turnusy. Twierdzą, że są w "sanatorium przetrwania"

Pobyt w sanatorium kojarzy się większości osób z relaksem. Okazuje się jednak, że nie zawsze tak jest, a coś na ten temat wiedzą kuracjusze, którzy na turnus wybrali się do jednego z sanatoriów w Inowrocławiu. Choć zabiegi i wyżywienie są tam na najwyższym poziomie, to warunki panujące w obiekcie pozostawiają wiele do życzenia.