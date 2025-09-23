Rynkowscy mieli dom w Zbicznie, ale mieszkali tutaj! Sąsiedzi nie mogą uwierzyć w śmierć Edyty

Śmierć Edyty Rynkowskiej wstrząsnęła lokalną społecznością. Ryszard Rynkowski wcześniej przeżył ogromną tragedię. Wszyscy współczują znanemu artyście!

Wcześniej Rynkowscy mieszkali w Zbicznie (województwo kujawsko-pomorskie), ale ostatnimi czasy byli kojarzeni z Brodnicą.

Zobaczcie zdjęcia obu miejsc na se.pl. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Kolejna tragedia w rodzinie Ryszarda Rynkowskiego

Ryszarda Rynkowskiego blisko trzydzieści lat temu spotkała pierwsza ogromna tragedia. Jego żona zmarła na raka piersi. Gdy Rynkowski walczył z żałobą i sam wychowywał córkę, nagle w jego życiu pojawiła się ona. Była jego fanką. Zakochali się w sobie i wzięli ślub. Na świat przyszedł ich syn, który ma teraz 17 lat. Rynkowscy od lat mieszkali w Zbicznie nad brzegiem jeziora, ale i to się zmieniło.

- Teraz mieszkali w tym bloku. On to mieszkanie w Brodnicy kupił swoim rodzicom - mówi nam jedna z jego sąsiadek. - Pani Edyta to była taka elegancka kobieta. Jest mi bardzo przykro - dodaje w rozmowie z "Super Expressem".

Śmierć Edyty Rynkowskiej. Ryszard był w mieszkaniu, gdy to się stało

Pani Edyta pomagała swojemu mężowi walczyć z depresją. Raz nawet musiała wzywać do domu policję gdy ten chciał odebrać sobie życie. Teraz znanemu piosenkarzowi zmarła żona. Jej śmierć była nagła niespodziewana. Okazało się, że pani Edyta chorowała od dawna. Prokuratura jest pewna, że do jej śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Przyczyną śmierci buło nagle zatrzymanie krążenia w wyniku pęknięcia żylaków przełyku.

To tu umarła żona Ryszarda Rynkowskiego. Straszna tragedia

Rynkowski był w mieszkaniu i widział, jak jego żona umiera. Policjanci nie przesłuchali go na miejscu, ponieważ nie był on wstanie z nimi rozmawiać. Na chwilę obecną też im się to nie udało. Do sprawy będziemy wracać. Rodzinie i przyjaciołom zmarłej składamy wyrazy współczucia.