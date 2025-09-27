Ryszard Rynkowski pożegnał żonę. Ksiądz zwrócił się do artysty i jego syna. Wzruszające słowa

W sobotę (27 września) w Brodnicy (województwo kujawsko-pomorskie) odbył się pogrzeb żony Ryszarda Rynkowskiego. Ukochana piosenkarza miała zaledwie 52 lata. W kościele Rynkowskiemu towarzyszył jego syn, 17-letni Ryszard Junior. Ksiądz, odprawiający mszę, w pewnym momencie zwrócił się do ojca i syna ze wzruszających słowach.

Wielki dramat Ryszarda Rynkowskiego. Tak ksiądz pocieszał artystę i jego syna podczas pogrzebu żony

Ryszard Rynkowski przeżywa niewyobrażalny koszmar. W sobotę (27 września) musiał pochować swoją żonę, Magdalenę. Zmarła nagle, w ich mieszkaniu, w wieku zaledwie 52 lat.

Na pogrzebie w Brodnicy, gdzie mieszkali, pojawili się bliscy rodziny Rynkowskich oraz pogrążeni w smutku mieszkańcy niewielkiego miasta. Ryszard Rynkowski i jego 17-letni syn pojawili się w kościele jako jedni z pierwszych i przywitali księży.

Przed południem, o godz. 11:30 w kościele pw. Jezusa Miłosiernego w Brodnicy rozpoczęła się msza święta. Rodzina Rynkowskich jest z nim związana. Słynny piosenkarz określony został jako "wielki przyjaciel naszej parafii".

Ryszard Rynkowskiemu towarzyszył 17-letni syn, Ryszard Junior. Oparciem służył też wieloletni menedżer artysty - Bogdan Zep, który nie opuszczał wokalisty na krok.

Ryszard Rynkowski w żałobie. Poruszające pożegnanie żony. Co powiedział ksiądz na pogrzebie?

Podczas mszy ksiądz wygłosił poruszające kazanie, w którym nawiązywał do słów piosenek Ryszarda Rynkowskiego. Z ołtarza zwrócił się do artysty, jego syna oraz mamy zmarłej.

- Drogi Ryszardzie, Ryszardzie Juniorze - pożegnanie to trudny temat. To coś, co musi wypaść pięknie i godnie, coś, co nosi się w sercu i o czym będzie się pamiętać. Żegnają się ludzie, którzy się kochają i życzą sobie kolejnego spotkania. Pożegnanie żony i matki to trudny moment nie tylko dla was, bliskiej rodziny, ale dla nas wszystkich - powiedział ksiądz, odprawiający pożegnalną mszę.

CZYTAJ TEŻ: Edyta Rynkowska rzadko pokazywała się publicznie. Ostatnie zdjęcia zdradzają prawdę o relacji z mężem

