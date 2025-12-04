Filip Chajzer otworzył biznes w Toruniu. Od razu ustawiły się kolejki

Filip Chajzer i Kreuzberg Kraft Kebap w Toruniu

To nowe miejsce na gastronomicznej mapie Torunia. Kreuzberg Kraft Kebap pojawił się na placu Skarbka. Wzbudza zainteresowanie nie tylko ze względu na jedzenie. Projekt firmuje swoim nazwiskiem Filip Chajzer, polski prezenter telewizyjny i radiowy. 41-latek stwierdził, że warto przekuć pasję do tureckich dönerów w biznes. - W Polsce żaden kebab nie dorównywał berlińskiemu. Wraz z grupą pasjonatów postanowił więc przeanalizować sekrety najlepszych berlińskich kebabów i stworzyć miejsce, które przeniesie tę magię na polski grunt - czytamy na stronie Kreuzberg Kraft Kebap. Teraz efekty mogą ocenić torunianie.

Otwarcie kebaba odbyło się zgodnie z planem w czwartek (4 grudnia 2025) o godzinie 12:00. - Cieszę się, że jesteście - mówił do zgromadzonych Filip Chajzer. Celebryta chętnie fotografował się z mieszkańcami grodu Kopernika, ściskał ich dłonie. Zaśpiewał też sto lat obecnemu na miejscu Stanisławowi, który świętował urodziny. Zobaczcie zdjęcia z tej imprezy w poniższej galerii!

Już pierwszego dnia do punktu gastronomicznego ustawiły się konkretne kolejki. - To jest miód na moje serce, Kreuzberg Kraft Kebap Toruń otwarty - powiedział uśmiechnięty Filip Chajzer. Podobne lokale znajdziemy w Krakowie, Kielcach i Władysławowie.

- Dbamy o każdy detal - od pierwszego kęsa po ostatni okruszek. W menu znajdziesz zarówno klasyczne kebaby z wołowiną i kurczakiem, jak i wersje wegetariańskie oraz dania w lawaszu. Każda propozycja to efekt połączenia tradycji z nowoczesnym podejściem do street foodu - czytamy na stronie Kreuzberg Kraft Kebap. Teraz czekamy na recenzje torunian.

